'Piazze ritrovate', riqualificazione a Seano e Comeana

È tutto pronto per i due eventi pubblici conclusivi del progetto "Piazze ritrovate", l'attività di ricerca promossa dal Comune di Carmignano per rilevare percezioni, usi, bisogni e aspettative degli abitanti al fine di supportare l'amministrazione nella definizione dei progetti di riqualificazione di piazza IV Novembre a Seano e piazza Cesare Battisti a Comeana. Sabato 21 in piazza IV Novembre a Seano e domenica 22 in piazza Cesare Battisti a Comeana, dal pomeriggio alla sera, due giornate per far vivere le piazze e riflettere sulla loro riqualificazione.

"Due appuntamenti di approfondimento e restituzione dei risultati dell'indagine sociale eseguita nei mesi scorsi – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Francesco Paoletti -, ma soprattutto due giornate per ritrovare e rivivere le piazze, come luoghi di incontro e socializzazione".

Le due giornate prevedono la partecipazione delle associazioni del paese, che proporranno delle attività di animazione per adulti e bambini; seguirà poi la presentazione pubblica, alla presenza del sindaco Prestanti e dell’assessore Paoletti, dei risultati emersi dalla ricerca condotta nei mesi di giugno e luglio per raccogliere le indicazioni degli abitanti. A conclusione della festa, la cena condivisa, dove se ognuno porta qualcosa, tutti si mangia! Per l’occasione le due piazze saranno pedonalizzate. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Sabato 21 settembre dalle 17 in piazza IV Novembre a Seano appuntamento con “Seano in piazza”. Per l’occasione sarà presente una postazione interattiva di Sociolab con un plastico 3d della piazza e tanti elementi che gli abitanti potranno utilizzare per dare suggerimenti per la riqualificazione della piazza. L’associazione Artumes proporrà attività e giochi per bambini “Giochiamo in piazza come gli antichi! Riscopriamo insieme la semplicità dei giochi che appassionavano gli antichi romani: noci, sassi, filetto e l’antenato della nostra campana!”. L’associazione Pandora con Samanta Roncarati dalle 17.30 alle 18 terrà una lezione gratuita di yoga per bambini; la Pro Loco di Carmignano sarà presente con i banchi di Io Creo. Sarà inoltre possibile conoscere e scoprire le attività proposte dalla Biblioteca Comunale A. Palazzeschi di Seano, presente in piazza con una postazione informativa. Alle 19.30 appuntamento con la cena collaborativa in piazza organizzata dal Comune col supporto di Circolo Arci Seano, Misericordia di Seano, Comitato il Crocifisso, Pro Loco di Carmignano, Associazione Parco Museo Quinto Martini e i commercianti della piazza. Come funziona? Come un grande pic nic: ognuno è invitato a portare qualcosa da mangiare e da bere, da condividere con gli altri. Alle 21.30 verrà presentato il progetto “Piazze Ritrovate” a cura del sindaco Edoardo Prestanti e dell’assessore all’Urbanistica Francesco Paoletti.

Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa, sabato dalle 17 alle 23 sarà attivo il divieto di transito alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza IV Novembre.

Il giorno successivo, domenica 22 settembre sarà la volta di “Comeana in piazza”: dalle 16 protagonista sarà infatti piazza Cesare Battisti a Comeana. Per l’occasione l’associazione Comeana in Festa sarà presente con uno stand e con la ruota della fortuna; ci saranno inoltre i banchi di Io Creo mentre l’associazione sportiva dilettantistica Avis di Carmignano sarà in piazza con un gazebo informativo e proporrà attività ludico sportive per bambini. Verrà allestita una ludoteca libera con fogli, pennarelli, costruzioni e materiali vari per disegnare insieme la piazza di domani. Sociolab, in collaborazione col fotografo Fabrizio Bruno e con lo studio di Fotografia Berna Nasca, proporrà un’installazione fotografica: le foto dell’archivio Berna Nasca in dialogo con le immagini realizzate dai giovani abitanti. Alle 18.30 spazio alle riflessioni sulla piazza: sono previsti gli interventi del sindaco Edoardo Prestanti; di Giulia Maraviglia di Sociolab che presenterà i risultati della ricerca sulla piazza; dell’assessore all’Urbanistica e alla Partecipazione Francesco Paoletti che illustrerà gli scenari progettuali sviluppati dal Comune. Alle 20 cena collaborativa organizzata dal Comune di Carmignano con la Pro Loco di Carmignano, il fruttivendolo della piazza e le associazioni del paese.

Anche in questo caso, per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa, la piazza sarà interdetta al transito e alla sosta dalle 16 alle 23.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

