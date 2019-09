Ha aggredito la compagna, che è stata portata in ospedale con un trauma cranico e contusioni multiple. Un 24enne a Prato è stato messo in carcere per violenza sulla partner. L'uomo si trovava ai domiciliari per altri reati e la compagna ha avvertito la polizia, giunta sul posto per arrestare il giovane. Secondo quanto spiegato dalla questura, già in passato il 24enne avrebbe picchiato la donna, anche quando era incinta.

Tutte le notizie di Prato