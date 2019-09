Prova il tuo sport e il tuo strumento: a Cerreto Guidi tante scelte per il proprio tempo libero

Sport e musica domenica 22 settembre a Cerreto Guidi. Nel pomeriggio si terranno “Prova il tuo sport” e “Prova il tuo strumento”.

Una giornata nel segno dello sport e della musica quella in programma domenica 22 settembre 2019 a Cerreto Guidi, dalle ore 15 alle ore 19.

Si rinnova per il quinto anno consecutivo nelle vie del centro di Cerreto Guidi “Prova il tuo sport”, la manifestazione organizzata dal Comune con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e avvicinare i giovani a numerose discipline.

In collaborazione con associazioni e società sportive, sono previste dimostrazioni e prove di molte discipline sportive: scherma, ginnastica, danza, calcio, pallavolo, basket, atletica leggera, karate, ippica, tessuti aerei, tiro con l'arco, tennis, judo, sub, golf, canoa, mountain bike e ciclismo.

Saranno presenti con propri spazi anche le 4 contrade del Palio del Cerro. La partecipazione alla manifestazione che lo scorso anno è stata stimata in circa 200 presenze, è gratuita. Come già avvenuto in passato, tutti coloro che proveranno un certo numero di sport, riceveranno una medaglia.

PROVA IL TUO STRUMENTO- Lo sport va a braccetto con la musica e così sempre domenica 22 settembre 2019, dalle ore 15 alle 19, ma all’interno della Palazzina dei Cacciatori, si terrà "Prova il tuo strumento".

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere i vari strumenti musicali, classici e moderni. L’iniziativa che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è organizzata dal MMI Toscana (Modern Music Institute), sotto la direzione di Mirco Dimitrio.

I partecipanti (l’ingresso è gratuito) proveranno gli strumenti e conosceranno i docenti. L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinarsi alla musica, garantendo a chi lo voglia di avviare un percorso musicale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

