Puliamo il Mondo a Pistoia: passeggiata per l'ambiente attraverso Porettana Express

Per il sedicesimo anno a Pistoia si svolgerà l'iniziativa Puliamo il Mondo promossa da Legambiente in collaborazione con il Comune di Pistoia e l'Associazione Transapp. Tra gli appuntamenti in programma dal 20 al 28 settembre figura un evento speciale per domenica 22 settembre con la Porrettana Express. Per la prima volta cura e rispetto dell'ambiente si sposano con una passeggiata storica e naturalistica alla scoperta delle bellezze della collina e della montagna pistoiese.

«Il Comune di Pistoia ha aderito a queste iniziative – ha sottolineato l'assessore al turismo Alessandro Sabella – con convinzione. L'esperienza della Porrettana Express, dove si coniuga il piacere della bellezza dei paesaggi della montagna con il rispetto dell'ambiente, sarà sicuramente positiva. Come Comune capofila dell'ambito territoriale turistico di Pistoia-Montagna Pistoiese vorrei lanciare una proposta a tutte le associazioni del territorio di ambito, che vanno quindi dalla piana alla montagna, per accogliere proposte e progetti per sviluppare sempre di più un turismo esperienziale sull'ambiente».

Il programma di domenica 22 settembre prevede il ritrovo alle ore 8 alla stazione di Pistoia per la registrazione dei partecipanti cui seguirà una breve visita guidata al Deposito Rotabili Storici. La partenza del treno è prevista alle 9.45 e la prima sosta sarà a Piteccio. I partecipanti saranno accolti con un buffet di benvenuto e la possibilità di visitare una mostra fotografica allestita nella stazione della locale frazione collinare. Presenti anche stand di associazioni e modellini della Fermodellisti . Alle 10.45 partenza con i Gae, le Guide ambientali escursionistiche per visite guidate alle strutture storiche della ferrovia. Una volta concluso il percorso, i partecipanti riprenderanno il treno alle 12.40 alla stazione di Piteccio per arrivare a Pracchia intorno alle 13. Dopo il pranzo, possibile sia al sacco che in strutture convenzionate (su prenotazione), si svolgeranno attività, laboratori e giochi sulla raccolta differenziata adatti a bambini e famiglie. Ai bambini e agli adulti che lo vorranno saranno distribuiti cappellini, guanti e sacchetti per raccogliere i rifiuti durante le escursioni. Alle ore 17.55 partenza da Pracchia per tornare a Pistoia (arrivo previsto alle 18.47).

La Porrettana Express vuole introdurre le persone – in particolare bambini e ragazzi delle scuole - alla conoscenza di luoghi dal grande valore storico, culturale e paesaggistico nonché della conoscenza basilare delle principali specie di mammiferi, uccelli, farfalle, rettili e insetti del luogo e alla loro valenza nell’ecosistema. L'iniziativa di domenica 22 settembre ha l'obiettivo di proporre un “Puliamo il Mondo“ inedito, che aggiunga al consueto valore simbolico ed educativo una sorta di avventura alla scoperta della montagna pistoiese attraverso un mezzo ecologico e sempre affascinante come il treno.

«Quest'anno c'è una particolare attenzione da parte dei cittadini alle tematiche ambientali – ha dichiarato il presidente di Legambiente Antonio Sessa -, attenzione che ci auguriamo possa essere presente sempre, ogni giorno. Per le iniziative in programma attendiamo una partecipazione di oltre mille persone che ripuliranno zone della città e della montagna».

Gli altri appuntamenti organizzati da Legambiente Pistoia prevedono domani, venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 9 bambini e volontari a ripulire il giardino della scuola secondaria di primo grado Sestini di Agliana. Seguirà venerdì 27 settembre a Pistoia, in alcune aree a verde della zona di Villaggio Scornio, la pulizia di alcuni spazi a verde della zona a partire dalle ore 14.30 con i bambini della scuola primaria Galielo Galilei.

Infine sabato 28 settembre, a partire dalle ore 15, gli scout Cngei e associazioni di cittadini (Tands e Gatta gnuda, saranno presenti anche i Fridays for Futures) puliranno il giardino dell'istituto Fedi – Fermi di Pistoia. Ad Agliana, invece, dalle 15.30 alle 18.30 in via don Milani a Spedalino, di fronte alla scuola primaria, cittadini e associazioni ripuliranno il territorio circostante.

