Renzi via dal PD, Nardini: "Scissione ingenerosa e insensata"

"Le scissioni sono sempre dolorose e questa guidata da Matteo Renzi è anche insensata e ingenerosa. Arriva dopo uno dei momenti di massima unità del PD nella costruzione del Governo.

Ciò detto noi non possiamo spendere troppo tempo a commentare iniziative personali o di palazzo, perché l'urgenza è intensificare l'azione politica del PD, aprire porte e finestre e favorire la partecipazione di quante più energie possibile al nuovo corso del Partito.

In questo mi ritrovo pienamente nel lancio di una campagna straordinaria di partecipazione e di confronto con i cittadini proposto da Zingaretti.

Questo vale anche nella nostra Provincia e rende urgente superare al più presto situazioni come quella del commissariamento del PD comunale di Pisa".

La Consigliera Regionale Alessandra Nardini (PD)

