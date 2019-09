Ruba 36 paia di scarpe a San Romano, arrestato 28enne

Nel pomeriggio di ieri in Montopoli Val D’Arno, località San Romano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Miniato hanno arrestato per furto un marocchino di 28 anni. Lo stesso è stato sorpreso dopo aver asportato da un locale adibito a magazzino 36 paia di scarpe da uomo e da donna, tentando invano, subito dopo, di venderle in un negozio ubicato nelle vicinanze. La refurtiva, del valore complessivo di oltre 500 euro, dopo il formale riconoscimento, è stata restituita all’avente diritto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno