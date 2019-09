Ruba bici a richiedente asilo: denunce e arresti nel Pratese

Numerose le operazioni compiute dai carabinieri della compagnia di Prato negli scorsi due giorni.

I militari di Vaiano hanno denunciato due pratesi incensurati trovati con 50 grammi di hashish e un uomo di origine cinese per guida in stato di ebbrezza. I colleghi di Carmignano hanno denunciato due ragazzi incensurati, trovati con un cavo per ricaricare cellulari in auto, rubato da un'auto. Invece i carabinieri di Vernio hanno denunciato tre giovani per uso di stupefacenti.

Il Norm di Prato ha denunciato 7 persone per inosservanza del foglio di via dal comune di Prato, un 39enne pregiudicato per il furto di 180 euro di profumi al supermercato Esselunga di via Fiorentina. Inoltre un uomo è finito ai domiciliari per evasione, sempre dallo stato di arresto in casa, due uomini cinesi sono stati denunciati per patenti e documenti del veicolo che guidavano falsi, un romeno per possesso di strumenti atto allo scasso e un pratese per aver rubato una bici a un richiedente asilo del centro di accoglienza Pane e Rose.

Tutte le notizie di Prato