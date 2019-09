Scuola media di Quarrata, iniziati lavori da un milione di euro

È iniziato nei giorni scorsi l’allestimento del cantiere per gli interventi di adeguamento sismico che interesseranno la sede centrale e la succursale della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” dell’Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno. Lo scorso 15 dicembre, infatti, la giunta comunale aveva approvato il progetto esecutivo dell’opera, al quale sono seguite le necessarie procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

Gli interventi porteranno i plessi ad un adeguamento sismico degli edifici nel rispetto delle normative vigenti. I lavori dureranno circa un anno e mezzo e non saranno necessari trasferimenti di aule né variazioni dell’attività didattica, in quanto gli interventi si svolgeranno prevalentemente all'esterno della struttura, con la realizzazione di strutture esterne destinate a dissipare le azioni sismiche.

L’importo previsto per l’opera è di circa 997.000 euro, interamente finanziato da risorse ministeriali. Nel 2014, infatti, il Comune di Quarrata aveva risposto alla lettera dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale chiedeva a tutti i sindaci di individuare all'interno del proprio comune un intervento di edilizia scolastica per il quale richiedere finanziamenti statali. Il Comune di Quarrata indicò l’adeguamento sismico della scuola media, che fu inserito nel “Piano Regionale Triennale e Piani di edilizia scolastica per la Toscana” ed integralmente finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione del 21 dicembre 2017.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

