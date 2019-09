Servizio civile nel comprensorio del cuoio, 20 posti disponibili

Sono aperti i bandi per la selezione di 20 volontari nei 5 Comuni del Valdarno Inferiore che si svolgeranno nei servizi sociali, culturali e educativi del territorio.

È possibile ricervere informazioni presso gli Urp dei comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in val d’Arno, Santa Croce sull’Arno e San Miniato, e presso gli sportelli informagiovani.

I titoli dei progetti per cui presentare domanda sono:

• BAMBINI, GENITORI E RETI SOLIDALI (4 posti) da svolgersi presso i servizi sociali della Sds rivolti a famiglie, minori, disabili e popolazione immigrata.

• RETI DI BIBLIOTECHE: TERRITORIO E RISORSE DA CONDIVIDERE (7 posti) da svolgersi presso le sedi delle biblioteche e a sostegno delle iniziative culturali dei cinque comuni coinvolti.

• CITTADINI IN CRESCITA: L'EDUCAZIONE DEI BAMBINI COME PROGETTO DELLA COMUNITA' (9 posti) da svolgersi presso i nidi, i centri di aggregazione e i servizi educativi dei comuni coinvolti.

I progetti hanno durata annuale, per 25 ore settimanali, e prevedono un rimborso di € 439,50 mensili.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di San Miniato https://www.comune.san-miniato.pi.it/politiche-giovanili/servizio-civile.html (Bando Servizio Civile Universale Settembre 2019).

Il bando è rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età, è possibile presentare una sola domanda per un unico progetto (con la possibilità di indicare la disponibilità ad essere inseriti anche in altri progetti in caso di scorrimento delle graduatorie).

Le domande vanno presentate attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro le ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019.

