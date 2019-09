Si schianta contro un albero a Castelfiorentino, finisce al Cto

Un uomo di colore sulla quarantina a bordo di un Nissan Qashqai si è schiantato contro un albero in via Masini a Castelfiorentino intorno alle 21.40. Il fatto è successo all'altezza di un noto ristorante. Dopo aver buttato giù l'albero, l'auto ha colpito anche un cancello e l'ingresso di un'abitazione, creando svariati danni. Solo il conducente era a bordo e dopo l'impatto è rimasto cosciente, ma sono serviti i mezzi dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Petrazzi per tirarlo fuori dalle lamiere. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino, oltre ai carabinieri. Per l'importanza delle ferite l'uomo è stato trasferito al Cto dell'ospedale fiorentino di Careggi.

Tutte le notizie di Castelfiorentino