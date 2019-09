Spiagge Sicure, bilancio positivo per Confesercenti

“Il bilancio di Spiagge Sicure per noi è sicuramente positivo. Diamo atto all’amministrazione comunale di un impegno capillare sul nostro litorale coinvolgendo anche gli stabilimenti balneari. Merito particolare all’assessore Giovanna Bonanno e alla polizia municipale nelle persone del comandante Michele Stefanelli e dell’ispettore Alessandro Novi”. E’ il presidente del Litorale di Confesercenti Toscana Nord Alessandro Cordoni a commentare il progetto Spiagge Sicure che il Comune ha messo in campo per la stagione estiva ormai alle spalle. “I controlli sono stati capillari soprattutto sotto l’aspetto dei sequestri preventivi – dice ancora il presidente – provando quindi a togliere i rifornimenti per i venditori abusivi. Interventi che sicuramente hanno dato frutti. Bene anche la presenza delle pattuglie della polizia municipale sulle strade specie durante la sera. Abbiamo anche apprezzato l’intervento che il sindaco Conti annunciò proprio in occasione di un incontro con i nostri operatori del litorale, per la rimozione della baracche sul viale di Marina. Baracche che negli anni si erano trasformate anche in deposito della merce contraffatta. Da sottolineare anche l’asfaltatura della via Bigattiera”. Ma per Cordoni è necessario pensare già alla prossima stagione per porre rimedio ad alcuni problemi che si sono comunque riproposti. “Penso innanzitutto allo spianamento delle spiagge di ghiaia che non può avvenire a stagione in corso. Poi un impegno per potenziare le aree di sosta, non solo a pagamento, e magari attivarsi per tempo per il collegamento bus gratuito da Marina a Calambrone. Sarebbe opportuno – conclude il presidente Confesercenti Litorale – un tavolo con le associazioni di categoria da convocare appena conclusa la stagione per analizzare i vari provvedimenti e mettere le basi per l’anno prossimo con ampio anticipo”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

