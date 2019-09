Fucecchio ai 'Soliti ignoti' con Alessandro e Maurizio Stecchi

Fucecchio è in televisione, per la precisione sulla Rai. Il merito è di Maurizio e Alessandro Stecchi, padre e figlio che per una serata sono diventati Soliti Ignoti. Non c'entra il film di Monicelli, ma l'omonimo programma con Amadeus che va in onda ogni giorno nel tardo pomeriggio.

Alessandro Stecchi, il figlio, era tra gli 'ignoti' da indovinare. Il concorrente non è riuscito ad associare Alessandro alla sua vera occupazione: è un allenatore di cheerleader alla S.B. Cheer and Dance, non un fabbricante di cravatte come aveva detto il concorrente.

Le sorprese per Fucecchio però non si fermano qui, perché a un certo punto è arrivato anche Maurizio Stecchi. Il concorrente doveva indovinare di chi fosse padre e in ballo c'erano una 'ignota' e proprio Alessandro.

Un pomeriggio di inattesa notorietà per padre e figlio Stecchi, conosciuti da tutta Fucecchio. Pochi minuti dopo la messa in onda della puntata, sono partiti i messaggi di rito sui social per un evento da ricordare.

