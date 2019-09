In mountain bike tra le colline del Genio: Toscano Enduro Series fa tappa a Vinci

Un omaggio a Leonardo in bici, dopo il passaggio del Giro d'Italia. Parliamo della Toscano Enduro Series che vedrà il 'last round' partire e arrivare domenica 22 settembre proprio dalla città del Genio, da piazza Guido Masi dove ha sede l'opera d'arte raffigurante l'Uomo Vitruviano. In mezzo un percorso tra le campagne natie di Leonardo, in sella alla propria mountain bike, toccando borghi come Vitolini, Faltognano e molti altri luoghi pregevoli.

L'evento è organizzato dalla società Gumasio con il patrocinio del Comune di Vinci e l'appoggio di Associazione Montalbano Domani e Vab. Ai primi 200 iscritti sarà concesso l'ingresso ridotto ai musei e alla Casa di Leonardo ad Anchiano

Ecco le info specifiche.

Data svolgimento: 21-22 Settembre 2019

Località: Piazza Guido Masi, 50059 Vinci FI, Italia

Organizzazione: Gumasio ASD

PROGRAMMA SABATO 21 Settembre 2019

dalle ore 08:00 alle ore 18:00 allestimento area Paddock

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 iscrizioni, verifica licenze e consegna pacco gara

PROGRAMMA GARA DOMENICA 22 Settembre 2019

dalle ore 07:00 alle ore 09:00: Verifica licenze e consegna pacco gara

ore 09:10: Briefing con gli atleti

ore 10:00: Partenza del primo concorrente

dalle ore 13:30 alle ore 15:30: Pasta party

ore 16:00: Premiazioni gara + Circuito + Campioni FCI

Info percorso:

- PARTENZA Piazza Guido Masi , Uomo vitruviano

- All’incrocio con la SP13 svoltare a SN in Via Rossi, dopo 600 mt. girare a DX seguire l’itinerario STRADA VERDE - GREEN ROUTE

- Appena si trova l’asfalto di Via di Anchiano girare a DX

- Al piazzale di Anchiano, casa Natale di Leonardo, girare a SN in Via di Sant’Amato e percorrerla per circa 4 Km. Sempre in salita

- Punto Acqua alla chiesa di Sant’Amato

- Salire ancora 1,2 km a svoltare a DX su sentiero fino a trovare il sentiero 00 di crinale

- Svoltare a DX e salire fino alla Torre di Sant’Alluccio, al quadrivio tenere la SN continuando a salire fino a intersecare il sentiero 00 o detto anche CAI 300 che proviene dall’altro versante della vetta Cupola.

- Girare a DX e dopo 50 mt. continuare a salire a DX fino alla vetta della Cupola da dove inizierà la PS1 denominata Cupola FR

- LA PS1 finisce al cancello dell’agriturismo “Casa Carbonaia”

- Girare a SN salire fino a ritrovare l’asfalto di via di Santa Lucia, sentiero 14

- Scendere fino al borgo di Santa Lucia e lasciare l’asfalto girando a SN su strada sterrata, scendere alla prima a DX su strada molto ripida prima della casa girare a DX

- Passare il torrente

- Continuare a salire fino a trovare via di Santa Maria e prende a SN salendo

- Arrivati al piazzale del Leccio di Faltognano salire fino al campo sportivo seguendo il sentiero

- Sorpassata la fonte del Sassone a SN salendo verso al Birillone, dove si intersecano 4 strade, prendere quella che porta salendo verso la Fonte Etrusca, fermarsi alla partenza di PS2 che parte dal sentiero 00 o anche denominato CAI 300.

- Terminata la prova in via di Fornia risalire fino al parcheggio del Pinone dove si troverà il ristoro

- Immettersi nella SP10 del Montalbano in direzione Vitolini

- Dopo 1,4 Km. Girare a DX alla Cappella del Pescaione lasciando l’asfalto della SP43 prima SP10

- Salire per altri 1,5 e prendere il bivio a SN che porta scendendo verso l’abitato di Mignana, arrivare fino a Via Crespi, girare a SN e subito a DX in Via di Mignana

- Prendere il sentiero che sale fino all’abitato di Mezzana e prendere l’asfalto di via di Faltognano scendendo per 2 Km.

- Girare a SN ed entrare nell’oliveta che porta fino al borgo di Leano

- Proseguire verso il bosco di Gello per la PS4 denominata “Gello FR” che porterà fino in Via di San Lorenzo

- Al ponte girare a DX in Via Girolamo Calvi

- Salire fino al bivio e prendere a DX in Via Pierino da Vinci

- Girare a DX in via Renato Fucini

- Proseguire su Via Giuseppe Rossi fino alla Pinetina della Doccia dove si va a SN in Via Montalbano

- Al primo bivio ultima salita nel borgo medievale da Via del Castello

- ARRIVO in Piazza Guido Masi sede di partenza /arrivo.

