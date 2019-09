Tutte Le Cose Inutili live a Radio Lady per Liberi Tutti

Tutte Le Cose Inutili sono un duo toscano che fa cantautorato Punk. Lo fa da sette anni sui palchi di tutta Italia. Oggi, giovedì 19 settembre, lo ha fatto anche a Radio Lady 97.7. Ai microfoni di Irene Rossi a Liberi Tutti è stata ospite metà del duo: Leo ha spiegato la storia di Tutte le cose inutili e non solo.

Il progetto esordisce nel 2012 con un album dal carattere cantautorale, intimo e lo-fi dal titolo "E forse ne faccio due", pubblicato in 200 copie messe sottovuoto in macelleria. A Giugno 2013 esce il libro + cd “Preghiere Underground”. Dopo molte date in giro per l'Italia, i ragazzi si fermano per registrare il nuovo lavoro che viene alla luce ad Aprile 2014: “Dovremmo Essere Sempre Così”. L'album è anticipato da un Ep di Outtakes, presentato da un mini tour di dieci date in dieci giorni.

A settembre 2015 fanno parte della compilation #CANZONIDIDOMANI prodotta dal MEI, per i 20 anni dall'uscita di “Catartica” dei Marlene Kuntz, e vengono selezionati tra le Rivelazioni Live per i direttori artistici dei locali affiliati a KeepOn.

A Gennaio 2016 esce il loro secondo libro "Luce E Notte Fonda" in 300 esemplari, ognuno reso unico da una Polaroid diversa in copertina. A Aprile 2016 viene pubblicato il singolo Stelle comete, lettura musicata tratta dal loro libro e, a Settembre, vengono premiati con la Targa MEI Social al Meeting delle etichette indipendenti.

A Ottobre 2017 annunciano il nuovo album "Non ti preoccupare" che vede la luce a Gennaio per Black Candy Records/WarnerChappel.

Il tour di presentazione sancisce l'ingresso nel prestigioso roster di Locusta Dischi, aprono le date di Livorno e Roma dei Dunk, superano le 250 date in tutta Italia e pubblicano, a Ottobre 2018, il loro terzo libro Resistere, un diario di una settimana a suonare in Francia