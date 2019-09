Visita del governatore al Rotary Fucecchio-Santa Croce

Ieri, mercoledi 18 settembre, nella sede di Villa Sonnino, il Presidente ed i Soci del Club Fucecchio-Santa Croce S.A. sono stati piacevolmente onorati dalla visita del Governatore Ing. Massimo Nannipieri. Il Presidente del Club Marco Sansoni, il Direttivo ed i Presidenti delle varie Commissioni hanno illustrato al Governatore ed al suo Assistente Michele Altini, le varie Iniziative ed i vari Services effettuati e da effettuare, da soli o insieme ad altri Club, in questo anno Rotariano:

service per l’Associazione Autismo Toscana;

service Aiuto agli Altri (buoni acquisto);

service per l’Associazione Aquateam;

il Premio Scuola ed il Premio alla Professionalità;

il progetto Argentina per l’Ospedale di Buenos Aires rivolto prevalentemente a neonati, bambini di prima e seconda infanzia (apparecchiature audiologiche per la prevenzione primaria, secondaria e riabilitazione della patologia audiologica);

il progetto Uganda per la costruzione di una cucina e due casette in mattoni per la Scuola di Agraria a Kipayo, ecc.

Il Governatore, in maniera esaustiva, coinvolgente e costruttiva, ha condiviso con Tutti i Soci i principi e gli ideali che permettono, dal 23 febbraio del 1905, al Rotary International di portare avanti con incisività e continuità la propria Missione a livello Internazionale, a livello nazionale, a livello regionale ed a livello locale. In particolare si è soffermato sulla principale iniziativa che il Distretto 2071 ha in porto in questo anno Rotariano : “Africa vicina”, un progetto di fortissimo aiuto alle Organizzazioni che operano nelle Terre Africane per garantire l’alfabetizzazione e l’educazione di base.

