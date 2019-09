Vivaio Use Rosa, ecco i mister incaricati

Anche quest'anno l'Use Scotti Rosa pone molta attenzione al proprio vivaio. Nonostante gli importanti impegni con la prima squadra, la società ha lavorato in estate sul settore giovanile riuscendo a confermare, oltre al minibasket, anche tre gruppi che prenderanno parte ai diversi campionati. Sotto la supervisione del responsabile Alessio Cioni, l'Under 18 sarà guidata da Salvatore Cesaro e lo stesso Alessio Cioni, l'Under 16 da Mario Ferradini e l'Under 14 da Daniele Chiari ed Alice Dallarmi. Uno staff affiatato ed unito che proverà a far crescere, per poi portare in prima squadra, i prospetti più interessanti.

Fonte: Use Basket Empoli

