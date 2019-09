Aliapoint a Fiesole: dopo l'Ecofurgone arriva lo sportello sui rifiuti per il cittadino

Sempre più numerosi i servizi nel Comune di Fiesole! Dopo l’introduzione dell’Ecofurgone, Alia Servizi Ambientali SpA attiva anche l’Aliapoint.

Il nuovo sportello, presso il Palazzo Comunale, Ufficio delle Entrate (Piazza Garibaldi, n. 35) nel capoluogo, sarà aperto al pubblico ogni lunedì in orario 8.30 - 13.30.

All’Aliapoint sarà possibile ricevere richiedere informazioni e ricevere materiale divulgativo; fare segnalazioni; prenotare appuntamenti per il ritiro ingombranti; ritirare il kit per il conferimento dei rifiuti (se nuova utenza) - oppure – fare sostituzioni di contenitori (entro i 50 l) per rottura/furto; ritirare una compostiera domestica per la gestione dei rifiuti organici.

Alia Servizi Ambientali ricorda, inoltre, che solo per i condomini (composti da più di 4 utenze) il ritiro i contenitori grandi, con capienza uguale o superiore a 120 lt., sarà possibile fare richiesta all’Aliapoint o attraverso il Call center; gli utenti verranno successivamente richiamati per la consegna.

L’Aliapoint è strumento utile per le oltre 6.000 utenze che sono adesso servite con sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, con una raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuti eccetto che per il vetro, da conferire nelle campane stradali presenti sul territorio. Per i rifiuti non conferibili con il porta a porta, la presenza dell’Ecofurgone, in corrispondenza dei mercati, che staziona in maniera capillare sul territorio comunale 5 giorni su 7, permette un presidio completo del territorio comunale, con utili servizi aggiuntivi per gli utenti.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Call Center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure il form web “Dillo ad Alia”.

Fonte: Alia Servizi Ambientali

Tutte le notizie di Fiesole