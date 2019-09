L'archivio di Piero Sanpaolesi protagonista del restauro dei monumenti

Una parte importantissima della storia del restauro architettonico in Italia e a livello internazionale è legata a Piero Sanpaolesi (1904-1980). Laureato in Ingegneria e in Architettura, Soprintendente ai monumenti a Pisa, dal 1960 ordinario alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, ha fondato qui l’Istituto di Restauro dei Monumenti.

L’archivio personale di Piero Sanpaolesi - testimonianza fondamentale per lo sviluppo della storia della conservazione dei monumenti – sarà donato dalla famiglia al Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze.

In occasione della donazione, si terrà una conferenza stampa (lunedì 23 settembre, ore 12 – via della Mattonaia, 8 – Firenze | Complesso di Santa Teresa | quarto piano). Intervengono il rettore dell’Ateneo fiorentino Luigi Dei, Cristina Sanpaolesi Grassi, il direttore del Dipartimento di Architettura Saverio Mecca, la presidente della Scuola di Architettura Susanna Caccia Gherardini.

Nell’occasione sarà inaugurata la mostra “Piero Sanpaolesi: memorie di un restauratore”.

