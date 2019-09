Beccato con la marijuana in viale Buozzi, arrestato dalla polizia a Empoli

La polizia di Empoli ha arrestato un 20enne nigeriano, I.T. le iniziali, senza fissa dimora e non in regola col permesso di soggiorno, perché trovato con 18 grammi di marijuana divisi in sei dosi impacchettate e pronte allo spaccio. Il controllo è avvenuto lungo viale Buozzi, a mezzogiorno di ieri, giovedì 19 settembre, come di consueto monitorato assieme alle altre aree sensibili (piazza Don Minzoni, parchi pubblici, ecc). Il giovane era su di una panchina in attesa e alla vista degli agenti ha tentato di scappare ma è stato subito bloccato da un agente. In una piccola scatola blu celava le dosi. Una volta trasferito negli uffici di piazza Gramsci, è stato identificao. Sul suo conto aveva diversi precedenti di polizia per stupefacenti. Questa mattina si terrà il processo per direttissima.

