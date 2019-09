Castiglione della Pescaia, sostenibilità protagonista del G20s delle spiagge italiane

Nell’ambito del G20s delle Spiagge Italiane, il summit delle principali località balneari che insieme accolgono quasi 70 milioni di turisti, organizzato quest’anno dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana, il responsabile Progetti Sostenibilità di Enel Massimo Lombardi è intervenuto al tavolo tematico di approfondimento su Costa e Isole Toscane come destinazione sostenibile.

Lombardi ha illustrato l’attività di Enel nel campo della sostenibilità, che costituisce un parametro trasversale utilizzato per definire la strategia di tutte le società del Gruppo elettrico: la sostenibilità, infatti, è ormai una leva competitiva che crea valore sia per la società che per l’azienda. Tra gli oltre 400 progetti di sostenibilità promossi da Enel in Italia, Lombardi ha ricordato l’accordo con il MIBACT per un turismo ad emissioni zero attraverso la mobilità elettrica, illustrandone lo stato dell’arte ed i programmi futuri; i progetti di turismo sostenibile nei propri asset aziendali a partire dalle centrali di produzione da fonte rinnovabile; il Volontariato Enel che vede i dipendenti dell’azienda dedicare una giornata a progetti di sostenibilità in collaborazione con Legambiente per “Puliamo il mondo”, Marevivo per la pulizia delle spiagge dai rifiuti e dalle microplastiche, Movimento Italiano Genitori contro il bullismo e cyberbullismo e Quartieri Tranquilli per il sostegno a famiglie in difficoltà economica.

L’intervento di Enel si è inserito nell’ampio tavolo di confronto che ha aperto la seconda fase del progetto “Costa Toscana / Isole Toscane”, focalizzata proprio sulla sostenibilità declinata in ogni suo aspetto, dal turismo alla mobilità, dall’innovazione alle infrastrutture. Enel è impegnata con le Istituzioni nazionali, regionali e locali per collaborare, attraverso il vettore elettrico, alla creazione di un mondo sostenibile.

Fonte: Enel Italia srl - Ufficio Stampa

