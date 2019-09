Cipriani Serramenti di Grassina, Spinelli: "Regione incontri l'azienda"

“Taglio degli stipendi con l’eliminazione del premio previsto dal contratto integrativo, interruzione del servizio di mensa, previsione di smantellare bagni e docce, fino all’allontanamento illegittimo di un lavoratore, al divieto a tenere assemblee sindacali e un generale clima di intimidazione: questo, secondo quanto denunciato da Fillea Cgil di Firenze, è ciò che avviene alla Cipriani Serramenti di Grassina” - afferma la consigliera regionale Serena Spinelli.

“Questi eventi rappresentano, oltre che probabili violazioni di norme e attività antisindacali che dovranno essere accertate, comunque una degenerazione delle relazioni aziendali. Tutto ciò non è accettabile in termini assoluti e per un territorio che mira alla valorizzazione della responsabilità sociale dell’impresa e alla massima collaborazione tra le istituzioni e il tessuto economico e sociale. Per questo ho presentato una mozione in Consiglio regionale affinché la Regione Toscana si attivi quanto prima per favorire una soluzione positiva della vertenza”. – aggiunge la consigliera Spinelli.

La Cipriani, attiva nella produzione di porte e finestre, occupa attualmente 40 dipendenti. Negli ultimi tempi ha attuato un ricambio nella dirigenza anche con l’ingresso di un nuovo socio nella compagine societaria. Ricambio che, a detta di Fillea, ha portato la Cipriani a una serie di azioni unilaterali, che hanno visto l’opposizione del sindacato.

“A seguito del divieto a tenere un'assemblea sindacale nei locali aziendali, è stato organizzato un presidio fuori dai cancelli, al quale ho partecipato per esprimere massima vicinanza ai lavoratori della Cipriani Serramenti e all’azione del sindacato” - continua Spinelli. “Da parte della Regione Toscana è necessario sollecitare un confronto urgente con la proprietà aziendale e con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, al fine di ripristinare una situazione di serena collaborazione nei rapporti aziendali e sindacali”, conclude la consigliera Spinelli.

Fonte: Consiglio Regionale della Toscana Cons. Spinelli - Gruppo Misto

