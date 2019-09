Intorno alle 16 si è verificato un incidente in A1 tra Firenze Nord e Impruneta nella corsia in direzione Roma. Si sono toccate punte fino a 6 km per le code dopo il tamponamento che ha coinvolto un'auto e due camion. Sul posto i tecnici di Autostrade e i mezzi di soccorso. Sempre in autostrada, ma sulla A11, tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze si sono verificati 5 km di coda alle 8 di questa mattina.

Tutte le notizie di Firenze