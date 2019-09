Demolizione vecchio ospedale, Biffoni: "Cantiere ad anno nuovo"

Tempi certi per la sentenza definitiva della gara che riguarda le demolizioni del vecchio ospedale e certezza nell'aggiudicazione. È questo in sintesi quanto è stato deciso nell'udienza che si è svolta ieri (19 settembre) tra le parti.

In sostanza è stato deciso che "la decisione di merito, quindi definitiva, della causa avvenga in tempi rapidissimi a prossima udienza di dicembre 2019 o gennaio 2020, sul presupposto che sino a quella data non sia stipulato alcun contratto a favore di chicchessia.

Quanto sopra ottiene due risultati: in primo luogo quello di chiudere con sentenza definitiva tutta la vicenda, connotata dalla compresenza di tre distinte posizioni (RTI RAD, RTI Del Debbio, RTI DAF), l’ultima delle quali presentata con appello del 13 settembre, che si contrappongono su questioni di diritto di massima importanza; in questo modo si avrà certezza assoluta sul soggetto avente diritto ad eseguire i lavori, senza possibilità di risarcimento per chicchessia. Dall’altro lato, l’estrema rapidità della decisione di merito e l’impegno di tutte le parti a non dare esecuzione alla sentenza di primo grado, sortisce lo stesso effetto della decisione cautelare, il cui unico scopo era quello di impedire la stipula del contratto conseguente all’aggiudicazione disposta con sentenza 1044/2019 del TAR Toscana a favore di RTI DAF". Fiducioso il sindaco di Prato Matteo Biffoni sull'epilogo dell'intera vicenda giudiziaria che ha commentato così la sentenza : "siamo consapevoli che questo percorso avrà un termine che si concluderà a dicembre e quindi sicuramente arriveremo alla fine di una complicata storia che si è trascinata per oltre un anno a causa della burocrazia, ma siamo fiduciosi ed auspico che ad anno nuovo si apra il cantiere".

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

