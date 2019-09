Donne in vetrina per rilanciare il turismo, bufera per la proposta di Salvini (Lega)

Sta facendo il giro del web il video pubblicato dalla consigliera regionale Monia Monni in cui rende nota la proposta del collega leghista Roberto Salvini di rendere legali le 'donne in vetrina' per rilanciare il turismo in Toscana. Tutto documentato in quanto la proposta è stata fatta in sede di commissione regionale. "È turismo anche quello", spiega Salvini, non nuovo a uscite di questo genere. Celebre il post di tre anni fa sulla "marijuana che uccide" quando la "vittima" della pianta sarebbe la proteina che scatena l'Alzheimer secondo una rivista medica online. Non sono mancate le polemiche in riferimento alla proposta del turismo a luci rosse, di seguito le dichiarazioni del mondo politico toscano:

Angela Pirri (PD): "Maschilista, misogino e anticostituzionale"

"In questa folle estate non potevano mancare le vergognose parole del Matteo Salvini nostrano che vorrebbe incentivare il turismo mettendo le donne in vetrina. Maschilista, misogino e anticostituzionale le sue dichiarazioni svelano, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la vera natura della politica di questa destra. Donne come merce, sacrificate al Dio denaro, private di ogni dignità e di ogni valore. Corpi inutili a disposizione delle voglie maschili a cui nulla può essere negato. Affermare che gli uomini vanno in Olanda, Paese per altro di grande cultura e bellezza, per andare con le prostitute offende anche tutti quegli uomini che credono che nella diversità e nella parità di diritti e doveri tra uomo e donna ci sia l’essenza dell’umanità e del diritto. A Salvini, e penso di incarnare il sentire di tutte le donne, dico solo che si dovrebbe vergognarsi e anche dimettersi dal ruolo di Consigliere regionale. Tali dichiarazioni sono lesive della dignità di un’intera Regione. Ricordo al consigliere Salvini che negli ultimi tre mesi sono già stati attivati circa 80 codici rossi nella sola Valdera. Il maltrattamento delle donne che troppo frequentemente sfocia nel femminicidio (viene uccisa 1 donna ogni 2 giorni) è il segno più evidente di una visione distorta e padronale delle donne che le Istituzioni di uno Stato di diritto non possono tollerare. Alle donne di destra, troppo silenti su questi temi, chiedo un impegno “duro e maturo” affinché tali atteggiamenti siano banditi dalla politica".

