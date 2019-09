Efficientamento energetico, ancora lavori nelle scuole di Scarperia e San piero

Dopo l’adeguamento sismico si procede con l’efficientamento energetico Prosegue l’attuazione del Piano degli Investimenti per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale, con l’inizio - nel mese di ottobre - dei lavori di efficientamento energetico di vari edifici scolastici. Gli interventi sono possibili grazie all’assegnazione al Comune di Scarperia e San Piero di contributi regionali e di risorse del Fondo Kyoto. Il Comune ha partecipato agli appositi bandi del Fondo Kyoto e della Regione Toscana ed ha ottenuto un totale di € 2.250.000,00 ai quali l’Ente ha aggiunto € 470.000,00 per un investimento complessivo di € 2.700.000,00- circa Le risorse del Fondo Kyoto sono finanziamenti agevolati (tasso 0,25%) finalizzati ad interventi che devono realizzare il miglioramento del parametro dell’efficienza energetica di almeno due categorie dell’edificio oggetto di ristrutturazione, in un periodo massimo di 3 anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione dell’immobile. Per il Comune di Scarperia e San Piero si tratta di un investimento molto importante che riguarda gli edifici dei plessi scolastici di Scarperia: la palestra, dove sono già in corso i lavori, la scuola primaria e secondaria, dove i lavori di efficientamento energetico inizieranno ad ottobre, e la scuola dell’infanzia dove i lavori per il miglioramento energetico saranno realizzati più avanti, successivamente a quelli di adeguamento sismico dell’edificio che è già nelle graduatorie di finanziamento regionale. I lavori per rendere gli edifici scolastici più efficienti da un punto di vista energetico consistono nella messa in opera di pannelli isolanti in polistirene, nella sostituzione degli infissi, nella realizzazione di cappotto esterno in polistirolo, nella sostituzione dell’illuminazione interna con lampade Led. Il tutto per migliorare la classe energetica degli edifici scolastici con conseguente risparmio sull’utenza elettrica. Al minor consumo di energia si aggiunge il recupero di circa il 30% dell’investimento mediante il Conto Termico gestito da GSE (Gestore Servizi Energetici). La realizzazione dei lavori comporterà sicuramente dei disagi ma l’Amministrazione Comunale, oltre a cercare di ridurre al minimo l’impatto dei cantieri, confida nella comprensione e nel senso di responsabilità di tutti coloro che saranno coinvolti dalla realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione. In particolare il Sindaco Federico Ignesti dichiara “sono contento di poter dare attuazione, dopo aver realizzato gli interventi alle scuole per la sicurezza sismica, di poter effettuare nuovi interventi per il risparmio energetico, a vantaggio della tutela ambientale e dei minori costi per le utenze a carico del bilancio comunale”. Segui e comunica con l’amministrazione comunale attraverso: Il sito web: www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it Twitter (@scarpSanPie-ScarperiaeSanPiero) La APP scaricabile dagli store Android e Ios, alla voce Scarperia e San Piero Official

Fonte: Comune di Scarperia e San Piero

