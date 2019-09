Fidapa, Sandra Boldrini presidente del Distretto Centro

È Sandra Boldrini la nuova presidente del Distretto Centro della Fidapa Bpw Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, associazione tutta al femminile che nasce affiliata alla Federazione Internazionale BPW, composta da ben 11 mila socie) per il prossimo biennio 2019-2021. Eletta nel corso di una recente assemblea distrettuale a Roma sarà operativa dal prossimo primo ottobre. Per la Fidapa di Empoli, di cui Boldrini è socia dal 2005, è un importante risultato essere riuscita a esprimere una delle sue migliori risorse alla guida del Distretto Centro che comprende diverse regioni (Lazio, Marche, Toscana, Umbria).

“Sono molto onorata di essere stata eletta presidente del Distretto Centro della Fidapa Bpw Italy - ha dichiarato Sandra Boldrini -. Il Distretto comprende 41 sezioni, suddivise in 4 regioni ossia Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Sono 4 anni che lavoro nel Distretto, due come revisore e due come segretaria. Un percorso importante insieme a tante Fidapine determinate a difendere l’empowerment delle donne e a raggiungere l’uguaglianza di genere in tutti i campi, economico, politico e sociale. L’impegno che caratterizza le nostre azioni è rivolto a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi penalizzano le donne. Siamo certe che ‘Insieme si può’”.

Sandra Boldrini ha ricoperto diversi importanti incarichi all’interno della sezione di Empoli dove entra nel 2005 (consigliera, segretaria, vice presidente, presidente, past president) fino a essere eletta componente di collegio dei revisori del Distretto Centro dal 2015 al 2017 e successivamente segretaria, sempre del Distretto Centro, dal 2017 al 2019.

“Siamo orgogliose del risultato ottenuto dalla nostra sezione grazie all’impegno e alla passione di Sandra - ha dichiarato Carla Mancioli presidente uscente della sezione empolese di Fidapa (dal primo ottobre subentrerà Maria Antonietta Cruciata) a nome del consiglio direttivo e dell’assemblea delle circa 60 socie iscritte -. Ci congratuliamo con lei e le auguriamo un luminoso cammino per il raggiungimento degli obiettivi che si è posta per l’uguaglianza di genere. Il nostro sostegno non mancherà. Tutte quante insieme possiamo ottenere grandi risultati per una rivoluzione culturale che metta il rispetto della persona al centro di tutto, indipendentemente dall’età, dal genere di appartenenza, dalla professione che si svolge e dal vissuto personale”.

Fonte: Fidapa Empoli

