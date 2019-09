Fiera degli Uccelli a Colle di Val d'Elsa: il programma nel centro storico

Esposizione di uccelli da richiamo, la possibilità di visitare il museo trofeistico e vedere gli ungulati, esposizione di funghi e di erbe selvatiche, area fattoria. Domenica 22 settembre a Colle di Val d’Elsa appuntamento con la Fiera degli uccelli. Protagoniste, nella rassegna organizzata da Arcicaccia in collaborazione con il Centro commerciale naturale Colgirandola e il patrocinio del Comune, storia, tradizione e i sapori tipici del territorio. Durante la rassegna stand con articoli e abbigliamento per la caccia e spettacoli come quello di Sara la cavalla parlante, (ore 16.15 in piazza Unità dei popoli) celebre per la partecipazione al programma di rai 2 I fatti vostri. Spazio poi alla mostra fotografica di Riscatti, il progetto promosso dalla Fondazione Territori Sociali Altavadelsa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha coinvolto un gruppo di adolescenti coordinato dagli operatori del Doposkuola.

Il programma

PIAZZA ARNOLFO DI CAMBIO

Mercatino

Raduno auto d'epoca a cura dell'Associazione ARA

Pista di Mini 4WD

Area giochi per bambini con gonfiabili

Mostra fotografica “Riscatti”

Musica dalle ore 16,00

PIAZZA UNITA' DEI POPOLI

Angolo fattoria con esposizione di animali: cavallo, asino, volatili da cortile, conigli

Mercatino delle aziende agricole

Area giochi per bambini con i vecchi giochi da cortile

Partenza della carrozza con il Cocchiere del Chianti

Spettacolo alle ore 16.15 e alle ore 17.15 circa con SARA IL CAVALLO PARLANTE E

SERGIO – ospiti a Rai 2 I fatti Vostri saranno presenti in a Colle Val d'Elsa con uno

spettacolo per grandi e bambini

Dimostrazione con i cani da ricerca in superficie a cura dell'Anpana

PIAZZA SANT'AGOSTINO

Esposizione uccelli da richiamo

Esposizione e vendita di animali di piccola taglia

Museo trofeistico ungulati

Area venatoria

Esposizione di erbe selvatiche e funghi a cura dell'Associazione il Cimballo

Dimostrazione della Protezione Civile dell'Associazione Pubblica Assistenza di Colle V.E.

Area gastronomica

VIA MAZZINI

Mercatino

PIAZZA BARTOLOMEO SCALA

Area gastronomica

VIA ROMA

Mercato

Durante il pomeriggio animazione per le vie del centro con il TRIO TRENO DELL'APPENNINO Il Trio del Treno dell’Appennino è composto da tre musicisti: Tromba - Sax - Percussioni con un repertorio di musica tradizionale popolare, interpretata con grande e trascinante ironia e nel più genuino spirito Toscano.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa