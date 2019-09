'Foreste' lungo la ferrovia, FdI-Centrodestra: "Rischio incendi e degrado, Comune si sostituisca a Rfi"

Molto spesso la RFI (Rete Ferroviaria Italiana), a seguito di incendi, imputa la responsabilità a fattori esterni, come la mancata manutenzione da parte di privati ed enti pubblici della pulizia dei terreni limitrofi, disconoscendo così ogni colpa.

Ancora una volta i residenti che abitano lungo il lato est della ferrovia che attraversa la città di Empoli (Via Nobile e Via Giordano) hanno più volte e da vari mesi segnalato la necessità di pulire la zona, ma nulla è stato ancora fatto a fine settembre.

Il 9 luglio 2018 si erano già verificati incendi nel tratto est della ferrovia, in particolare vicino alle case di Via Nobile e Via Giordano. Nuovamente nel 2019, in data 23 luglio 2019, si sono verificati due incendi in zona Ponzano (sempre tratto est della ferrovia) a causa di probabile mancata pulizia del verde e degrado più totale.

Prolungare ulteriormente la situazione attuale aumenterebbe l’incidenza di incendi, oltre l'esposizione dei residenti a situazioni di degrado, di sporcizia e di pericolosità. La situazione di degrado è ulteriormente accresciuta a seguito dell'incuria manutentiva in tutto il periodo estivo.

Una situazione inaccettabile che come Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli riteniamo si debba superare attivando i poteri straordinari e urgenti che il Testo Unico degli Enti Locali riserva al Sindaco per agire in sostituzione delle Ferrovie affinchè si metta in sicurezza l’area e rivalersi in un secondo momento sugli organi competenti che sono stati negligenti.

Andrea Poggianti e Federico Pavese, consiglieri FdI-Centrodestra per Empoli

