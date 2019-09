Fortissimissimo, il quartetto Sine Tempore all'Accademia Amedeo Bassi

All’interno del festival Fortissimissimo, un’occasione da non perdere è quella di sabato 21 Settembre alle ore 21.00, presso l’auditorium dell’Accademia Musicale “Amedeo Bassi” di Montegufoni. Un serata all’insegna della buona musica con una formazione quartettistica d’eccezione.

Il Festival Fortissimissimo Metropolitano sostenuto dalla Città Metropolitana, organizzato dalla fondazione Amici della Musica Firenze sotto la direzione artistica del M° Andrea Lucchesini, in collaborazione con il Conservatorio “L. Cherubini” e con la Scuola di Musica di Fiesole, è una prestigiosa rassegna musicale, giunta alla terza edizione, con lo scopo di dare possibilità a giovani talenti di esibirsi e a giovani ascoltatori di fruire della buona musica classica.

La terza edizione del festival, prenderà il via dalla scuola di musica di Montegufoni, con una formazione e un programma di sala classici per eccellenza: il “Kaiserquartett” di Haydn e il Quartetto op. 18, n°1 di Beethoven. Protagonista della serata il Quartetto “Sine Tempore” nato nel 2013 nell’ambito dei corsi di musica da camera della Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del M° Edoardo Rosadini. La giovane formazione, Davide Bini e Andrea Barbieri al violino, Irene Ardino alla viola e Niccolò Bini al violoncello, ha al suo attivo la partecipazione a prestigiose masterclass come la presenza ad eventi musicali di rilievo quali i Mercoledì Musicali dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Giornata delle Dimore Storiche nel Cortile di Palazzo Ginori e il concerto per l’inaugurazione della mostra “Shine” presso la Fondazione Zeffirelli.

Parole di soddisfazione quelle di Massimo Annibali, direttore dell’Accademia Musicale di Montegufoni. «È con grande piacere che anche quest’anno ospitiamo nei locali della nostra scuola di musica un concerto di giovani talenti e siamo davvero onorati della collaborazione, iniziata l’anno scorso, con FFF Fortissimissimo Firenze Festival Metropolitano e con gli Amici della Musica di Firenze.»

Sarà una piacevole serata, quella di sabato sera, a ingresso libero, nell’Auditorium dell’Accademia Musicale al civico 25 di via Montegufoni.

Fonte: Ufficio stampa

