Furto a Firenze, poliziotto prende bici in prestito per arrestare il ladro

Ha preso in prestito la bici a una passante per acciuffare un ladro. Un arresto piuttosto rocambolesco è avvenuto vicino a piazza Duomo a Firenze nella mattinata di ieri, giovedì 19 settembre.

Un 18enne aveva rubato capi d'abbigliamento per duecento euro all'interno di un negozio di articoli sportivi. Il giovane, italiano, è scappato dal negozio in direzione via Martelli, inseguito da un commesso che stava urlando 'al ladro'.

Un poliziotto si è accorto della scena e ha chiesto a una ragazza la bici in prestito. Ha seguito l'autore del furto, lo ha raggiunto in vicolo dei Cavalieri e lo ha fermato. Il 18enne è stato arrestato, mentre la bici è stata naturalmente riconsegnata alla proprietaria.

Tutte le notizie di Firenze