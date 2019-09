Giunta in tour nelle scuole di San Miniato: "Raccogliamo suggerimenti e richieste"

Un tour che andrà avanti per diversi giorni quello iniziato questa mattina che ha visto il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, insieme all'assessore alla scuola Giulia Profeti, far visita ad alcune scuole del territorio. Dopo gli incontri conoscitivi che si sono svolti nel mese di luglio negli asili nidi, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico gli amministratori hanno voluto un momento di incontro e di saluto con gli studenti, un’occasione per prendere atto, da vicino, delle necessità che ogni struttura avrebbe di essere potenziata o migliorata e che, nei giorni prossimi, proseguirà in tutte le scuole del territorio. La visita è iniziata dall'istituto Comprensivo “Sacchetti”, insieme al preside Andrea Fubini e alla vice preside Simona Della Maggiore.

“Abbiamo scelto di fare la visita ad inizio anno per conoscere gli studenti, gli insegnanti e gli operatori, e raccogliere suggerimenti, necessità e richieste, in modo da agevolare lo svolgimento dell'attività didattica – spiegano i due amministratori -. Nel corso dell'estate abbiamo cercato di garantire il miglior rientro possibile nelle classi, recuperando l'edificio scolastico del centro storico e verificando altre situazioni che, durante l'anno, avevano dato problemi, e oggi prontamente risolte. Da questa prima visita abbiamo riscontrato che ci sono altri interventi da mettere in atto, sulla base della disponibilità economica che ci costringe a dover dare delle priorità – e concludono -. La scuola resta al centro dell’attività di questa amministrazione che cerca di investire in una risorsa inesauribile come i nostri giovani”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

