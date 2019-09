Investimenti nel sociale, dalla Regione oltre 1.3 milioni

Investimenti per più di 1.300.000 euro sono stati assegnati a Comuni, Società della Salute, Aziende sanitarie, e altri enti pubblici, per la realizzazione di progetti di inclusione sociale. L'assegnazione era prevista da un bando del maggio scorso, la Regione ha assegnato i relativi contributi a 80 progetti di 46 enti pubblici diversi. L'ambito di riferimento per la realizzazione dei progetti era quello della programmazione delle zone distretto socio-sanitarie.

Il bando era rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Società della Salute, Conferenze dei sindaci, Aziende sanitarie, Asp (Aziende pubbliche di servizio alla persona), altri enti pubblici. La cifra di 1.317.000 euro è destinata a progetti sperimentali e innovativi in materia di percorsi assistenziali, di accoglienza e per l'inclusione sociale di nuclei familiari, anziani, disabili e minori.

"Abbiamo accolto la quasi totalità delle richieste - dice l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi - e coperto praticamente tutto il territorio toscano. Quelli che finanziamo sono progetti di ristrutturazione, riqualificazione, risanamento, manutenzione straordinaria, miglioramento, acquisto di arredi e attrezzature, in strutture destinate a disabili, anziani, famiglie, bambini. Tutti interventi che andranno a migliorare la qualità dell'accoglienza e dell'assistenza alle persone che appartengono alle fasce più deboli".

Questa la tipologia degli interventi finanziabili per quanto riguarda i percorsi assistenziali: realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale (compresi ampliamenti e nuove destinazioni d'uso) di immobili e/o parti di immobili; acquisto e messa in opera di impianti e attrezzature idonee a favorire l'accessibilità e la fruibiiltà degli edifici e degli spazi; acquisto di beni durevoli (arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi automezzi).

Il contributo regionale prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti richiedenti, per almeno il 50% del costo complessivo di ogni progetto. Entro il 31 gennaio 2020 i soggetti beneficiari del contributo regionale dovranno trasmettere la rendicontazione finale delle opere o degli interventi, che dovranno essere realizzati e conclusi entro il 31 dicembre 2019.

Agli enti che si trovano nell'area della Asl Toscana nord ovest sono andati 500.408 euro; a quelli della Toscana sud est, 431.466 euro; a quelli della Toscana centro, 385.120. Per un totale di 1.3126.994 euro. Vedi qui sotto, in documenti, l'assegnazione delle risorse per Asl, per zona, per ente, con l'indicazione del progetto, il costo e il contributo richiesto e assegnato.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana