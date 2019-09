Istruttore amministrativo a Prato: 8 posti disponibili, 797 alla prova preselettiva

Saranno in 797 a sostenere la prova preselettiva del concorso per Tecnico dei servizi amministrativo/contabili e Istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, indetto dalla Provincia di Prato.

I posti a concorso sono otto, di cui quattro alla Provincia di Prato e quattro al Comune di Poggio a Caiano. La prova preselettiva si terrà mercoledì 16 ottobre prossimo all’Estraforum, in Via Piazzale del Palazzetto a Prato, alle ore 11.30. L’elenco degli ammessi è stato pubblicato sul sito della Provincia di Prato, sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso – selezioni in corso, all’indirizzo:

(https://trasparenza.provincia.prato.it/amm-trasparente/annualita-2018-2/).

“Come Provincia – spiega il presidente Puggelli - abbiamo messo a disposizione la nostra struttura per bandire questo concorso in modo da fornire supporto ai Comuni più piccoli che ne avessero fatto richiesta, proprio perché vogliamo essere un Ente a servizio di tutta l’area per una gestione condivisa di procedure lunghe e complicate come quelle assunzionali, specialmente quando si tratta, come in questo caso, di numeri molto alti. Non solo, la formazione di graduatorie comuni tra gli enti del territorio – continua Puggelli – porta un sicuro beneficio in termini di efficienza e risparmio delle risorse, è per questo che come Provincia ci siamo fatti promotori per la stipula di accordi per l’utilizzo condiviso delle graduatorie finali”.

I 797 candidati, ammessi con riserva, dovranno presentarsi, pena l’esclusione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno alla prova saranno considerati rinunciatari. Saranno ammessi a sostenere le successive prove d’esame i primi 150 candidati tra coloro che risulteranno idonei, gli esami si articoleranno in due prove scritte e una prova orale.

