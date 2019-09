Lavoro, a Empoli torna Imprese al Centro: già 1000 prenotazioni

A Empoli le imprese sono al centro, in tutti i sensi. Mercoledì 25 e giovedì 26 settembre al Chiostro degli Agostiniani si terrà un evento consolidato e importante per il mondo del lavoro empolese e non solo. Due mattinate, dalle 9 alle 14, piene di occasioni. Si tratta di un seminario in cui chi è in cerca di una occupazione, o comunque di una offerta migliore, può incontrare direttamente le aziende e partecipare a quello che è un recruiting day in piena regola.

È al sesto anno (il terzo con valenza regionale), stavolta le imprese presenti saranno 22 mentre le agenzie interinali saranno 4. Si troveranno anche le associazioni datoriali, la ricerca dei profili dei laureati si avvarrà della collaborazione di Alma Laurea. I nomi dei protagonisti sono legati a doppio filo al territorio, dato che si tratta di aziende dell'Empolese Valdelsa. La kermesse è promossa anche dalla Regione Toscana nell'ambito della rete regionale dei Centri per l'impiego.

La mattina del 25 è dedicata ai più giovani e ai neodiplomati, grazie a un forte rapporto con le scuole. Nella due giorni non ci saranno solo scambi di cv, ma pure gruppi di lavoro e di incontro, seminari delle aziende o delle associazioni presenti e presentazioni dei servizi. Sono circa 45 posizioni aperte e per adesso sono un migliaio le prenotazioni arrivate.

"Se dopo sei anni questo format è in piedi e si autoalimenta dobbiamo solo congratularci. Era una scommessa e la abbiamo stravinta, tanto che in più territori hanno provato a emularlo invano. Qui ci sono gli ingredienti giusti per far funzionare le cose. La trilogia formazione-imprese-collocamento è la forte base della manifestazione" ha detto l'assessore Antonio Ponzo Pellegrini.

Per Asev hanno parlato Paola Cappelli e Tiziano Cini: "L'esperienza di Empoli è unica nel panorama regionale. Nelle altre zone non c'è questo coinvolgimento nel tessuto imprenditoriale come qui. La Regione ha preso spunto e farà una Fiera del lavoro il 5 e 6 dicembre".

Il presidente Asev Simone Campinoti ha aggiunto: "Al di là dei successi bisogna guardare avanti. Spesso siamo provinciali e dobbiamo avere più visione. Uno dei problemi è rendere Empoli appetibile anche se il nostro territorio è vivo, gli ingredienti ci sono e ora manca uno chef, diciamo. Serve un network toscano unico di iniziative del genere".

"Promuoviamo dialogo tra domanda e offerta", ha detto la vice presidente di Confindustria Barbara Antonini, "con uno sguardo attento anche per i più giovani, in questo caso i neodiplomati. L'evento dimostra quanto è importante la sinergia tra scuola e impresa. La formazione ha un ruolo significativo visto che si cercano figure sempre più professionali".

Imprese al Centro è finanziato dalla Regione Toscana, ha il patrocinio del Comune di Empoli, è organizzato da Asev per il Consorzio Servizi Lavoro, in collaborazione coi Centri per l'impiego dell'Empolese Valdelsa.

Gianmarco Lotti

