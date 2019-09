Io, Leonardo, il film di Sky con Luca Argentero in anteprima a Vinci

Ancora un altro grande evento a Vinci legato a Leonardo, nell'anno delle celebrazioni per il quinto centenario della sua morte. Mercoledì 25 settembre, infatti, l'attesissimo film prodotto da Sky Arte “Io, Leonardo” - con protagonista Luca Argentero nei panni del grande Maestro e in uscita nelle sale di tutta Italia il 2 ottobre - sarà proiettato in anteprima presso il Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci, 35).

La pellicola si inserisce nel solco del nuovo filone di “cinema d'arte” prodotto da Sky, a metà strada tra film e documentario. Il regista è il messicano Jesus Garces Lambert, che ha già firmato per Sky il film “Caravaggio - l'Anima e il Sangue”, mentre come già detto il protagonista sarà Luca Argentero, con la voce narrante di Pannofino che guiderà gli spettatori nei momenti più importanti e profondi della vita del grande artista e scienziato vinciano. Nel cast presenti anche Angela Fontana nei panni Cecilia Gallerani e Massimo De Lorenzo che interpreta Ludovico il Moro.

Sarà un racconto incredibile e originale alla scoperta dell’uomo Leonardo, attraverso un viaggio coinvolgente nella vita del Genio del Rinascimento, cercando di andare oltre gli stereotipi con cui solitamente viene narrato.

Lambert affronta la storia di un Leonardo inedito, in cui la vera protagonista è la sua mente, e lo fa mantenendo sempre una ricostruzione fedelissima della sua vita. I dialoghi sono presi dai suoi scritti autografi presenti nel Trattato della Pittura redatto dal suo discepolo Giovanni Francesco Melzi.

La serata prevede una prima proiezione riservata alle autorità e agli addetti ai lavori e poi, per volontà del Comune di Vinci, una seconda proiezione alle ore 22 aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Vinci.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al fondamentale supporto della Fondazione Piaggio, che da anni è partner del Comune di Vinci e del Museo Leonardiano nella realizzazione di eventi di promozione culturale, e alla collaborazione di Sky.

“Ospitare l'anteprima del film ‘Io Leonardo’ è per noi un grande privilegio e un evento molto importante per il Comune e per i nostri concittadini - fa sapere il vicesindaco con delega alla

Cultura, Sara Iallorenzi - Ottenere l'autorizzazione all'anteprima non era affatto scontato e semplice, per questo voglio ringraziare Sky Arte e la Fondazione Piaggio per la disponibilità e la collaborazione. È un altro grande evento che l'Amministrazione comunale è riuscita a portare a Vinci in questo 2019, un anno che rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi e che, grazie all'impegno e al grande lavoro svolto dal Comune, ha reso la nostra città protagonista a livello nazionale e internazionale”.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, per cui è obbligatoria la prenotazione recandosi presso l'Ufficio turistico di Vinci, in via Montalbano 1, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, oppure telefonando allo 0571 933285.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

