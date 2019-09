Un 39enne italiano, residente a Pistoia, è stato arrestato perchè sorpreso mentre dava a un minorenne una dose di hashish già dentro uno spinello. L'uomo è stato colto sul fatto dalla polizia in prossimità delle scuole e si trova adesso nel carcere di Pistoia.

L'arresto rientra nell'intensificazione dell'attività antidroga, in contrasto allo spaccio in strada, nei parchi pubblici e come in questo caso vicino alle scuole.

Tutte le notizie di Pistoia