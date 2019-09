Mense Castelfranco, pubblicato bando per il triennio

L’Azienda Speciale Servizi Pubblici e Locali del Comune di Castelfranco di Sotto ha pubblicato sulla Gazzetta europea (GUUE) il bando di “Gara europea per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica Nido d’infanzia, Scuole dell’Infanzia, Scuole primarie e personale scolastico avente diritto”. La gara si riferisce ad un servizio di tre anni, indicativamente per il triennio 2020-2022.

In base a tale avviso, le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 23 ottobre 2019.

Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo web dell’Azienda Speciale (https://www.comune.castelfranco.pi.it/AziendaSpeciale/).

L’apertura delle buste è prevista per le ore 16:00 del giorno 24.10.2019.

Un’apposita commissione valuterà le offerte pervenute secondo i requisiti richiesti dal bando di gara sulla base degli appositi progetti tecnici di qualità del cibo e di organizzazione del servizio, in particolare uno specifico punteggio è riservato alle misure di recupero del cibo non somministrato, al non utilizzo di imballaggi in plastica, di plastica monouso e all’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

Inoltre saranno favorevolmente accolte e maggiormente valutate le proposte di percorsi educativi e di sensibilizzazione sul valore del cibo, anche come strumento di integrazione multietnica, sullo spreco alimentare e i suoi impatti ambientali, economici e sociali, che prevedano il coinvolgimento anche delle famiglie, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la consapevolezza sul fenomeno degli sprechi alimentari.

In attesa che si espleti la nuova gara di appalto, per garantire l’attivazione del servizio di mensa scolastica, è stato prorogato il contratto con il soggetto gestore in virtù della gara precedente.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

