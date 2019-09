Mirko Ruberti, il giovane di Vicopisano che ama l'ambiente: "Dovremmo pensarci tutti di più"

"Nella giornata di 'Puliamo il mondo', promossa da Legambiente - dice il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci - alla quale la mattina del 20 settembre hanno partecipato 90 bambini delle quinte della primaria di Vicopisano e di Uliveto Terme ci tengo a ringraziare, a nome dell'Amministrazione, Mirko Ruberti, un nostro giovane concittadino che, spontaneamente e senza dire niente, si occupava già da tempo di pulire lo spazio intorno al Monumento ai Caduti di Vicopisano."

"L'ho scoperto per caso - dice l'Assessora Valentina Bertini - gli ho chiesto cosa stesse facendo e lui, con semplicità: “pulisco un po’ intorno al Monumento, ogni giorno viene tolta sporcizia e praticamente ogni giorno ci viene di nuovo buttata, non posso vederlo così, credo che dovremmo pensarci tutti di più. Mi è venuto di cuore rispondergli: 'bravo Mirko!".

Questo gesto e queste parole hanno ispirato la Giunta e l'Assessora all'Ambiente Fabiola Franchi che hanno deciso di creare 'uno spazio' per dare visibilità ai tanti cittadini e alle tante cittadine che decidono spesso di fare qualcosa per la comunità: per il sociale, l’ambiente, il decoro, gli eventi, il turismo e l’accoglienza, in poche parole per gli altri.

Sarà a breve online la pagina Facebook “Fare Comunità”, un luogo virtuale dove poter raccontare piccole, grandi storie concrete di gesti e azioni per la comunità, con foto e parole.

E' possibile iniziare a inviare il materiale (foto e storie) all'indirizzo comunicazione@comune.vicopisano.pi.it. "Gli esempi _ concludono il Sindaco e l'Assessora _ come quello di Mirko _ sono positivamente 'contagiosi' e possono costiuire un importante stimolo. Pensiamo che insieme possiamo davvero 'fare comunità' e rendere il nostro Comune più bello, pulito, vivibile e accoglienre per i cittadini e per i visitatori e turisti."

