Muore a 71 anni l'ex assessore Paolo Tanganelli, cordoglio a Lastra a Signa

“La notizia della scomparsa di Paolo Tanganelli, oltre che un profondo dispiacere, lascia un enorme vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto".

Con queste parole il sindaco Angela Bagni esprime il suo cordoglio per la scomparsa, ieri all’età di 71 anni, di Paolo Tanganelli già consigliere comunale nel Comune di Lastra a Signa ed assessore al bilancio e personale dal 2004 al 2009.

“Avevo profonda stima di lui, abbiamo lavorato insieme nella prima giunta Nannetti dal 2004 al 2009 e ricorderò sempre il suo impegno a favore della comunità lastrigiana e per la nostra città - ha proseguito il sindaco -. Faccio a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale le più sentite condoglianze ai suoi familiari e a coloro che lo conoscevano".

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

