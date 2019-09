Notte dei Ricercatori, iniziative gratuite a Livorno: ecco gli itinerari

Torna la “Notte dei ricercatori” un evento europeo per incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla ricerca scientifica. Anche Livorno avrà la sua notte scientifica dal titolo “Itinerari alla scoperta dei luoghi della Ricerca e della Scienza della Città di Livorno” voluta e organizzata dall'assessora all'innovazione e università Barbara Bonciani. Venerdì 27 settembre a partire dalle 17,30 si svolgerà una serie di iniziative che avranno come meta i luoghi della scienza di Livorno: Villa Letizia, Scoglio della Regina, Dogana d'Acqua. “La finalità principale dell'iniziativa” ha affermato l'assessora Bonciani “ è di valorizzare i centri di ricerca e le loro attività e fornire una maggiore conoscenza degli stessi ai cittadini livornesi. Livorno esprime peculiarità a livello internazionale sulla ricerca marina. Cercheremo di mettere a sistema questo sapere”.

L'iniziativa offre due itinerari. Il primo itinerario ha inizio alle 17,00 ed è un percorso culturale in battello e a piedi alla scoperta di Dogana D'Acqua e Scoglio della Regina. Seconda partenza alle 18. Il ritrovo è in piazza Giovine Italia (sotto l'Istituto Nautico Cappellini). Il percorso ha una durata di tre ore.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. I numeri da chiamare sono : 0586/894563 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30. Info: giro.battello.livorno@itinera.info. Indicare: cognome, numero passeggeri e contatto telefonico.

L'altro itinerario è in bicicletta. Il Ciclotour alla scoperta di Villa Letizia e dello Scoglio della Regina, a cura di Fiab e Circolo Mtb Porto di Livorno, parte alle 17,30 dalla Rotonda di Ardenza. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Il percorso sarà principalmente lungo la pista ciclabile sul lungomare di circa 5 chilometri. Durante la visita al Polo Universitario di Villa Letizia sarà offerto un apericena. In caso di maltempo la pedalata sarà annullata.

Allo Scoglio della Regina dalle ore 20,30 si terrà uno spettacolo teatrale sul tema della ricerca scientifica. Gli attori che lo rappresentano sono Eleonora Zacchi, direttrice del Centro Artistico Il Grattacielo ed Emanule Barresi, direttore artistico del cinema/teatro I Quattro Mori.

Itinerari alla scoperta dei luoghi della Ricerca e della Scienza della Città di Livorno

Venerdì 27

settembre

2019

Ciclo tour alla scoperta di Villa Letizia e dello Scoglio della Regina (in collaborazione con FIAB Livorno – La Triglia in Bicicletta e il Circolo Porto MtB)

ore 17:30 Ritrovo alla Rotonda di Ardenza

ore 18:00 Villa Letizia - Polo Universitario Sistemi Logistici

ore 20:00 Scoglio della Regina – Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie

In caso di maltempo la pedalata potrà essere annullata. La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione sul sito https://modibright2019.eventbrite.it/

Percorso culturale in battello e a piedi alla scoperta di Dogana D'Acqua e Scoglio della Regina

Incontro con guida in Piazza Giovine Italia (Sotto Istituto Nautico Cappellini), imbarco Battello Scali Novi Lena. Arrivo Scali delle Cantine (Cantina del Pontino) sbarco e proseguimento a piedi con guida per Dogana D’ Acqua, reimbarco da Scali delle Cantine e partenza Battello per Scali Novi Lena

Sbarco Scali Novi Lena e proseguimento a piedi con guida per lo Scoglio della Regina.

2 partenze: ore 17:00 e ore 18:00 (durata 3 ore)

Il programma potrà subire variazioni o essere annullato in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (max n. 48 posti per ogni turno):

segreteria tel. 0586-894563 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Info: giro.battello.livorno@itinera.info, indicare cognome, numero passeggeri e contatto telefonico

"Lo scoglio della Ricerca"

Spettacolo teatrale sul tema della ricerca scientifica

Attori: Eleonora Zacchi ed Emanuele Barresi

Costumi: Adelia Apostolico e Sartoria Capricci di Carnevale

Installazioni, luci e fonica: Massimo Corsi

dalle ore 20:30 alle ore 23:00

(durata spettacolo 1 ora)

Scoglio della Regina

Le attività dei luoghi della Ricerca e della Scienza della Città di Livorno nella notte europea dei ricercatori dalle ore 18.00 alle ore 23.00

VILLA LETIZIA

Polo Universitario Sistemi Logistici

Incontri ravvicinati con la ricerca

Presentazioni, dimostrazioni pratiche e apericena

SCOGLIO DELLA REGINA

CIBM - Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia applicata Ricerche per un mare più pulito e per uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche

Scuola Superiore di Studi Universitari San’Anna di Pisa – Istituto di BIOROBOTICA Dalla Natura ai Robot.

Consorzio LAMMA Osserviamo il mare

CNR Istituto per la BioEconomica (IBE) Scenari presenti e futuri di adattamento ai cambiamenti climatici

Capitaneria di porto – Controllo e campionamento ambientale “#PlasticFreeGC”

DOGANA D'ACQUA

Scuola Superiore di Studi Universitari San’Anna di Pisa – Istituto TECIP Energia nuova

ISPRA Dal microscopio alle pinne: la Scienza si tuffa in mare!

Per la visita è consigliata la registrazione al seguente sito:

http://www.isprambiente.gov.it/it/events/schede-di-registrazione/scheda-di-registrazione-scienzainsieme-ricci-di-mare-...-buoni-non-solo-per-gli-spaghetti

OIMMEI s.r.l. Ricerca APPlicata

Per approfondimenti sulle attività www.bright-toscana.it

Fonte: Comune di Livorno - ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno