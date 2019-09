Palaia per il territorio: 'Puliamo il mondo' e 'Passeggiata Ecologica', grandi e piccoli nel volontariato ambientale

Il Comune di Palaia ha aderito anche quest'anno a “ Puliamo il mondo”, iniziativa promossa da Legambiente come edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. La realizzazione del progetto ha coinvolto gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria di Forcoli "Leonardo Da Vinci", accompagnati dalle insegnanti, dal Sindaco Marco Gherardini e da Lia Monti, consigliera comunale con delega all'istruzione.

I ragazzi, dotati di un kit consistente in guanti, cappellini e pettorina, hanno realizzato la pulizia della zona Nuova Primavera, del Giardino Soldani e di Via Verdi. “I bambini protagonisti della mattinata hanno partecipato con entusiasmo a questa esperienza all’aria aperta – ha dichiarato la consigliera comunale Lia Monti – È stata un'importante opportunità educativa, ma anche un'occasione per sensibilizzare tutta la cittadinanza sui temi ambientali”.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di promuovere per la prossima settimana anche una "passeggiata ecologica". L'appuntamento in questo caso è ai Bagni di Chiecinella sabato 28 settembre alle ore 8;30. La cittadinanza è invitata a partecipare. Saranno forniti guanti e sacchi; gli operai del Comune supporteranno con i mezzi comunali le attività di raccolta dei rifiuti che andranno avanti su quella parte di territorio per tutta la mattina.