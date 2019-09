Pescia Antiqua, evento rimandato per maltempo

“Viste le previsioni riportate dai principali siti meteo che indicano, per l'intera giornata di domenica 22 settembre 2019 brutto tempo con piogge insistenti e temporali, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, è stato deciso di effettuare PESCIA ANTIQUA , DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 negli stessi luoghi e orari. “

Con questo semplice comunicato, l'associazione culturale Pinocchio 3000 ha ufficializzato la notizia dopo che molti operatori avevano deciso autonomamente di annullare l'impegno di venire a Pescia per non far danneggiare la merce dalla pioggia, le cose esposte sulle bancarelle.

Tutto rimandato quindi alla domenica successiva.

Fonte: Pinocchio 3000

