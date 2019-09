Pisa intitola una rotatoria ai vigili del fuoco caduti in servizio

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione della rotatoria ai Vigili del Fuoco caduti in servizio, in via Matteotti davanti al Comando Provinciale di Pisa. Prima del rito con il quale è stata scoperta la targa che rimarrà apposta sulla rotatoria, nell’Auditorium della Caserma si sono svolti gli interventi istituzionali del comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa Ugo D'Anna, del Presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Pisa Luigi Armani, del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana Giuseppe Romano, del Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, del Sindaco di Pisa Michele Conti, del Vicesindaco Raffaella Bonsangue e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa.

“Con una suggestiva e partecipata cerimonia - ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti - abbiamo intitolato stamattina una rotatoria ai Vigili del Fuoco caduti in servizio. Abbiamo scelto, per ricordarli, quella davanti alla caserma del Comando Provinciale di Pisa, da dove partono i mezzi di soccorso ogni volta che ce n’è bisogno, a ogni ora del giorno e della notte. Come amministrazione abbiamo voluto ringraziare i Vigili del Fuoco per la dedizione, la professionalità, la disponibilità, per tutto quello che fanno per la nostra comunità, sia nelle emergenze che nel lavoro di prevenzione, sempre al servizio della popolazione. Un abbraccio affettuoso ai familiari dei caduti, commemorati con questa cerimonia dai colleghi dei Vigili del Fuoco”.

Alla cerimonia, in cui erano presenti tutti i familiari dei colleghi deceduti che prestavano servizio al Comando di Pisa, hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, i consiglieri Alessandro Bargagna, Maurizio Nerini e Veronica Poli, quest’ultima promotrice della mozione approvata dal Consiglio Comunale di Pisa per l’intitolazione della rotatoria ai Vigili del Fuoco.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

