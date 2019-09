'Puliamo il mondo, le iniziative dei Consorzi di Bonifica della Toscana

Puliamo il mondo, con i Consorzi. I Consorzi di Bonifica della regione, riuniti in ANBI Toscana (Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni), aderiscono all’edizione 2019 di Puliamo il Mondo promossa da Legambiente. Sono 16 le iniziative di pulizia lungo i corsi d’acqua organizzate per i giorni del 20, 21 e 22 settembre dai sei enti toscani per l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Cento i soggetti coinvolti, tra enti e associazioni, legati dal comune obiettivo di difendere e pulire l'ambiente.

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord prenderà parte a due iniziative di Legambiente Versilia. La prima, realizzata insieme all’assessorato all’ambiente del Comune Seravezza ed Ersu, vedrà protagonisti i bambini delle scuole primarie che venerdì 20 settembre, a partire dalle 9.30, armati di sacchi e guanti puliranno il fiume Versilia a Ponte di Tavole. L’obbiettivo, oltre a ripulire angoli di natura, è sensibilizzare il pubblico, e in particolare i giovanissimi, al problema dei rifiuti e del loro impatto su fiumi, mari, aree verdi. L’appuntamento è all’accesso pedonale all’alveo del fiume Versilia in via Ciocche. I bambini delle classi quinte delle primarie “Don Milani” di Marzocchino e “Rodari” del Frasso, accompagnati dalle rispettive insegnanti e muniti di pettorine, sacchi, guanti e bottigliette d’acqua, inizieranno da lì la loro opera di pulizia del greto. Ad affiancarli ci saranno gli operai del Consorzio di Bonifica che prenderanno in consegna i materiali raccolti predisponendoli per il successivo ritiro da parte di Ersu. Autorità e personale del Comune, del Consorzio Bonifica e di Legambiente introdurranno la mattinata parlando dell’importanza di non abbandonare i rifiuti e delle buone pratiche della raccolta differenziata.

Domenica 22 appuntamento invece a Viareggio davanti al cancello di Villa Borbone (ore 9.30, viale dei Tigli) per una iniziativa che vede il patrocinio del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la collaborazione del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: l'intento è quello di far prendere coscienza della vulnerabilità e della ricchezza naturalistica della Macchia Lucchese che localmente contribuisce a conservare la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici. I volontari ripuliranno sentieri e fossi della zona compresa tra il Viale dei Tigli e l'inizio delle dune, ma censiranno anche le situazioni di degrado che incontreranno.

Il 22 settembre scenderà in campo il Contratto di Fiume del Canale Maestro della Chiana. Sotto la regia del Consorzio 2 Alto Valdarno, amministratori e cittadini, associazioni di volontariato e rappresentanti delle organizzazioni di categoria si armeranno di sacchetti per la raccolta differenziata e daranno vita a una maxi operazione di pulizia lungo le sponde del canale, per eliminare la sporcizia, in particolare la plastica, che ancora troppo spesso viene abbandonata lungo e dentro i corsi d’acqua. L’appuntamento è alle ore 09.30 a Marciano della Chiana, presso il casello idraulico in località Cesa.

A metà percorso mini break, mentre sulla strada del ritorno, accompagnati da un “appassionato” della storia della Valdichiana, si potranno scoprire curiosità e notizie sul canale maestro, il primo corso d’acqua in Toscana per la cui tutela e valorizzazione, nel dicembre 2017, tanti partner hanno deciso di siglare un “patto”. Per finire tutti a Foiano della Chiana: dalle 11 in poi sarà possibile visitare Riciclopoli, il laboratorio didattico dove i bambini impareranno che è possibile far spuntare un fiore o un’aromatica nelle bottiglie di plastica. E poi a tavola con chef d’eccezione: i sindaci del Contratto di Fiume, indosseranno il grembiule e si metteranno ai fornelli per preparare un pranzo speciale dedicato agli eco-spazzini. È possibile partecipare al pranzo su prenotazione, telefonando al 3357199137 o inviando una mail a ufficiostampacb2@gmail.com. La quota di partecipazione è di euro 10 per gli adulti.

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno venerdì 20 (ore 21) sarà al Circolo La Tranquillona di Ferruccia a Quarrata (Pistoia) dove il direttore del Consorzio Lorenzo Cecchi de Rossi parteciperà insieme al Sindaco ad un dialogo sul tema “Custodire il territorio. Tutelare l’ambiente” a cui seguirà anche una riflessione sull’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco a cura di Luca Gaggioli.

Sabato 21 nell’ambito della locale Festa dell’Ambiente il Consorzio sarà protagonista insieme a Comune, Regione, Legambiente Toscana e associazioni del territorio di un’iniziativa di pulizia sul Marina di Calenzano (Firenze) con ritrovo alle 9.30 in piazza Antonio Gramsci. Sempre sabato 21 (ore 15) il Consorzio sarà al Parco Fluviale di Pontassieve per l’inaugurazione del Centro Canoa Uisp.

Domenica 22 (ore 11.30), in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019), si terrà a Pistoia l’inaugurazione della mostra “Fortezza d’acqua. L’energia idraulica nella storia dell’uomo” che trova sede nella Fortezza di Santa Barbara del Polo Museale della Toscana. La mostra nasce dall’integrazione del progetto “Disegni d’acqua£, promosso dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con l’allora Soprintendenza Archeologia della Toscana e il Dipartimento di Geografia Avanzata dell’Università degli Studi di Firenze, con il progetto “Il mulino romano di Larciano” della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. Durante l’intera giornata sono previsti interventi e visite guidate ad ingresso libero.

Giornata all’insegna della tutela dell’ambiente anche per il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno che domenica 22 settembre sarà attivo per l’iniziativa “Puliamo il mondo” a Pescia (dalle 8 alle 12.30 passerella Sforzini lungo fiume Pescia) e a Pisa (ore 9.30, bar Lilli, in fondo alle Piagge)

Il Consorzio 5 Toscana Costa propone un’iniziativa in collaborazione con Il Comune di Follonica. L’appuntamento è per venerdì 20 settembre alle ore 8.30 nel parco della Petraia, quando tre classi dell’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena (la 5aA e la 5aB della scuola primaria Buozzi e la 1aB della scuola secondaria Bugiani) e due classi dell’Istituto Comprensivo 1 (la 1aD della scuola secondaria Pacioli e una classe della scuola primaria Calvino), parteciperanno all’iniziativa, rimuovendo da eventuali rifiuti alcune zone verdi di Follonica (aree verdi tra il Parco Centrale e Senzuno) lungo l’asta del Torrente Petraia fino al suo sbocco in mare.

Numerose le iniziative del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud fissate per domenica 22 settembre. Nel grossetano si parte con “Lungo le sponde del fiume Ombrone (ore 14, Magazzino Grancia Cantoniera - Strada Provinciale Sante Mariae, Grosseto) realizzato in collaborazione con Terramare e T-rafting. I partecipanti potranno pulire le sponde del fiume Ombrone navigando le sue acque imbarcandosi su gommoni da rafting accompagnati dalle guide. Prenotazione obbligatoria (info: 338.2028784). L’iniziativa “Lungo la spiaggia di riva del sole” (ore 9.30, parcheggio spiaggia Punta Capezzolo - Castiglione della Pescaia) permetterà di ripulire la spiaggia e avvicinarsi al nido di tartaruga marina Caretta Caretta insieme agli esperti di TartAmare Onlus (info: 320.6768299), mentre “Lungo la foce del fiume Albegna” (ore 16, parcheggio davanti alla foce del fiume Albegna, Forte delle Saline, Albinia), sarà dedicato a ripulire la spiaggia antistante la foce dell’Albegna dopo aver scoperto qualche curiosità sulla vita di balene e delfini, accompagnati dalle esperte dell’Associazione Accademia del Leviatano (info: 329.2964307). E ancora “Lungo il fiume Merse” (ore 9.30, località Gabellino Montieri) per ripulire le sponde dell’Alto Merse passando per la storica via dell’Argento, tra mulini e torri longobarde, accompagnati dalle guide ambientali de la 75a Avventura (info: 339.8291356).

Nel senese tappa al “Parco dell’Ermicciolo” (ore 9.30, piazza della Fontana, Vivo d’Orcia): dopo la consegna dei kit si partirà in gruppi per la pulizia del bosco, area scodellino, sentiero dell'acqua e delle sorgenti e del parco dell'Ermicciolo insieme ai volontari della Cooperativa di Parco Vivo. All'arrivo, aperitivo offerto ai partecipanti al Rifugio "Parco Vivo" (info: 370.3311025). Infine, ecco “Dal fiume Ombrone al torrente Arbia” (ore 9.30, Galletto di Porta Senese, Buonconvento) con partenza in gruppo dal centro del paese per la pulizia degli argini dell’Ombrone e dell’Arbia insieme ai volontari del Comitato di Valorizzazione di Buonconvento. All'arrivo, aperitivo offerto ai partecipanti aspettando la passeggiata a cavallo della ASD Il Destriero (info: 338.4774038).

Fonte: Anbi Toscana - Ufficio Stampa

