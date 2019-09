Quattro incidenti in una sola mattina: il report da Firenze

Un tamponamento a catena sul Viadotto dell’Indiano e uno scontro tra auto all’Isolotto. Ma anche un pedone urtato da un scooter e una vettura che si è scontrata con veicoli in sosta. Sono questi gli incidenti che questa mattina hanno causato ripercussioni sulla circolazione cittadina e che hanno visto l’intervento della Polizia Municipale.

Il primo, intorno alle 7.45, è avvenuto in via Gian Paolo Orsini e ha coinvolto un pedone e uno scooterista. Secondo la prima ricostruzione della pattuglia dell’Infortunistica stradale che ha effettuato i rilievi il conducente dello scooter, in 61nne residente a Firenze, si sarebbe immesso in via Gian Paolo Orsini da piazza Ferrucci urtando un uomo (55 anni di Firenze) che stata attraversando la strada. Il pedone è stato portato in ospedale in codice rosso. Gli agenti hanno ritirato, in via precauzionale, la patente allo scooterista per le lesioni stradali. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato risentimenti alla circolazione per circa un’ora.

Tre ore dopo altro incidente rilevato da una pattuglia dell’Infortunistica stradale, questa volta in via Salvi Cristiani dove una Fiat Panda in uscita dal parcheggio di un supermercato per motivi da accertare ha urtato contro due veicoli in sosta regolarmente a bordo strada. I due mezzi per il colpo sono stati verso il cordolo al centro della carreggiata. Al volante un 83enne residente nella zona che è stato portato in ospedale in codice rosso, poi declassato a giallo. Registrato qualche rallentamento alla circolazione per i rilievi.

Quasi in contemporanea, all’Isolotto lo scontro tra due auto. Secondo la prima ricostruzione degli agenti dell’Autoreparto intervenuti sul posto una Renault proveniente da via Signorini si sarebbe immessa in via dell’Isolotto urtando violentemente contro una Fiat Panda. I due conducenti e il passeggero della Renault, tutti anziani, sono rimasti feriti e portati all’ospedale in codice giallo. L’incidente non ha causato risentimenti perché nella zona sono in corso lavori con modifiche alla viabilità.

Alle 11 è stata la volta del tamponamento a catena sul Viadotto dell’Indiano, avvenuto nell’ultimo tratto verso l’aeroporto tra l’uscita di via Pistoiese e viale Gori. Quattro le auto coinvolte, ma senza danni alle persone. I conducenti si sono scambiati i dati spostandosi sul lato della carreggiata lato strada. Rallentamenti alla circolazione verso l’aeroporto risolto in una mezz’ora circa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

