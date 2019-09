Rappresentanza sindacali unitarie alla Solvay Rosignano e Cantieri: secondo posto per Femca Cisl

Dal 9 al 13 settembre si sono svolte le elezioni delle RSU dello stabilimento Solvay di Rosignano e cantieri. Grande la soddisfazione della Femca Cisl che per la seconda volta consecutiva, dopo le elezioni del 2016, raggiunge il miglior risultato di sempre nella storia delle elezioni della rappresentanza sindacali unitarie (RSU) di Rosignano.

Grande anche la partecipazione al voto, che ha visto a Rosignano ben 325 lavoratori (pari all’81% degli aventi diritto), recarsi alle urne per scegliere i propri delegati sindacali.

La Femca Cisl conferma e consolida il 2° posto nella RSU Solvay, in crescita per la seconda volta consecutiva con 98 preferenze (+ 27 vs 2016) a Rosignano, pari al 30,15 % (+3,9 % vs 2016). Antonio Ingallinesi, Andrea Daina Palermo e Diego Campora sono stati i delegati Cisl con maggiori preferenze a Rosignano

La nuova RSU di Rosignano sarà ora composta da 4 delegati CGIL (-1 rispetto al 2016), 3 delegati CISL e 2 delegati UIL (+1)

Completa il quadro anche l’ottimo risultato conseguito nel seggio di Ponteginori che ha visto la Femca Cisl con 14 voti (37,8 %) raddoppiare il consenso rispetto al 2016, con 13 preferenze a Manuele Rospetti e quello di San Carlo con la lista Femca Cisl che incassa 7 voti (41,1%) su 17, con Lino Mancia fra i candidati più votati.

I delegati Femca Cisl che entrano a far parte della nuova RSU sono: Antonio Ingallinesi, Andrea Daina Palermo e Diego Campora a Rosignano, Lino Mancia a San Carlo e Manuele Rospetti a Ponteginori.

“Non nascondiamo la grande la soddisfazione per il risultato conseguito” dice Antonio Ingallinesi, “un risultato che ci premia per il costante impegno, determinazione e serietà messa in campo durante gli ultimi 6 anni”. Uno speciale ringraziamento ai nostri rappresentanti di seggio, Paolo Cappellini e Paolo Cantini, per il prezioso e duro lavoro fatto per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto.”

“Si chiude ora il capitolo elezioni e la soddisfazione per il risultato conseguito lascia il posto alla responsabilità e consapevolezza che già dai prossimi giorni dobbiamo riprendere a lavorare, con rinnovata determinazione, per migliorare il benessere dei colleghi e lavoratori dentro e fuori lo stabilimento.”

“Concludiamo infine ringraziando i 119 colleghi e colleghe che ci hanno votato concedendoci la loro fiducia. La nostra promessa è quella di dedicare ancor più tutto il nostro impegno perché questa fiducia possa essere ripagata. Lo faremo, per i prossimi tre anni, come sempre, con il nostro stile sempre improntato alla responsabilità, alla partecipazione e al rispetto delle opinioni diverse, con il nostro lavoro quotidiano, cercando soluzioni collettive o individuali ai problemi piccoli o grandi che si potranno presentare ad ognuno di noi.”

Fonte: Cisl Toscana