Ruba 60 schede sim e scappa dalla commessa, denunciato alla stazione di Firenze

Si era impossessato di 60 schede sim per cellulari in un negozio di telefonia nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, poi è scappato. Il 44enne di origine marocchina, pregiudicato, aveva nascosto le schede nel suo zaino ma era stato poi sorpreso dalla dipendente. Questa ha tentato di bloccarlo e lui l'ha strattonata, procurando lievissime ferite. Nella fuga ha lasciato lo zaino a terra, con oltre al maltolto altri 12 vestiti anch'essi risultato di furto. Grazie ai documenti trovati, i carabinieri del Norm sono riusciti a identificare l'uomo e a denunciarlo a piede libero per tentata rapina e ricettazione.

