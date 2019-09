Scenario Sonoro in memoria di Amedeo Bassi, l'inaugurazione

E' stata inaugurata sabato scorso l'installazione sonora di Emiliano Bagnato " Scenario Sonoro per Amedeo Bassi – ricercare la voce". Visitabile fino al 31 marzo 2019, l'obiettivo della mostra al Museo Amedeo Bassi è quello di rendere un omaggio contemporaneo alla vita e all’opera del grande tenore nel settantesimo anniversario dalla morte di Amedeo Bassi: gli spettatori potranno interagire con l’opera di Bagnato creando suggestioni sonore, modificando la traccia musicale e inventando una loro personale interpretazione.

Lo scopo è quello di avvicinare, attraverso l’arte contemporanea e l’istallazione sonora, il pubblico ad una dimensione intima, entrando in contatto diretto con l’opera di Emiliano Bagnato e con le suggestioni della musica e delle interpretazioni di Amedeo Bassi.

Una forma di arte partecipata che consente al Museo di vivere in maniera diversa i propri spazi e di interpretare i contenuti in una sfera emozionale e percettiva completamente diversa. Si tratta di avvicinarsi alla dimensione intima e se vogliamo spirituale, di Amedeo Bassi, confrontandosi con un linguaggio contemporaneo ma accessibile a tutti.

“Nell’incontrare virtualmente Amedeo Bassi, attraverso le registrazioni di circa un secolo fa, è stato bello e sorprendente scoprire il timbro della sua voce e il suo modo di portarla. In particolare: il vibrato, intenso e regolare; il respiro, sonoro e potente, intriso di emotività, a far breccia in quella barriera del rigore formale e tecnico che si erge, talvolta, tra l’ascoltatore e l’opera.

Proprio dalla voce di Bassi, ho deciso di partire, ponendola al centro dell’intero il processo creativo e compositivo, utilizzandola come unico strumento, come materia timbrica da plasmare e da ritrovare — ricercandola — attraverso l’elaborazione elettronica, nel contemporaneo. Creare nuova voce da una voce” dichiara Emiliano Bagnato.

Presenti anche il curatore della mostra Andrea Zanetti: “Un’istallazione sonora, quella di Emiliano Bagnato, che crea un ponte tra la musica e l’interpretazione di Amedeo Bassi e la contemporaneità. Un processo creativo che rende omaggio al grande tenore toscano ricollocando la sua maestria nel linguaggio di oggi. E il pubblico, invitato a percorrere la stanza del Museo per scoprire le tracce sonore di Bagnato, diventa protagonista creativo, rinnovando ogni volta la composizione. Lo Scenario Sonoro al Museo Amedeo Bassi è la dimostrazione fisica del fatto che la musica e la creatività in generale è sempre contemporanea, nel momento stesso in cui la si vive. Un’istallazione dinamica e in movimento che fa del pubblico un protagonista fondamentale attraverso la partecipazione creativa con gli artisti”.

Il sindaco Alessio Mugnaini che aggiunge "Invito tutta la cittadinanza ad andare a vedere l'installazione che resterà aperta fino al 31 marzo e il Museo Amedeo Bassi. Ringrazio Emiliano Bagnato e Andrea Zanetti per aver ricordato e omaggiato con questa interessante e stimolante installazione, uno dei più grandi artisti del nostro territorio nel settantesimo anniversario dalla sua morte".

Il Museo Amedeo Bassi è gratuito e da novembre a marzo segue i seguenti orari:

Lunedì: chiuso

Dal Martedì al Giovedì:

10-12

Dal Venerdì alla Domenica:

10-12 / 15-18

Festivi:

10-12 / 15-18

Tutte le informazioni si possono trovare al seguente link: www.museimontespertoli.it/museo-amedeo-bassi/

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

