Sebach, i bagni chimici di Certaldo sponsor della Rome Half Marathon

Quando si parla di eventi sportivi Sebach non può mancare. E anche per la Rome Half Marathon Via Pacis, che si terrà a Roma domenica 22 settembre 2019, l’azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili sarà presente.

Sebach sarà infatti sponsor della mezza maratona che collega alcuni dei luoghi più emblematici ed iconici della Capitale, compresa una spettacolare partenza da via della Conciliazione. E saranno proprio i caratteristici bagni rossi - 80 per l’esattezza - ad essere dislocati lungo tutto il percorso e destinati sia ai corridori – divisi per mezza maratona e non agonistica di 5 km - che agli appassionati che seguiranno la manifestazione.

Fonte: Ufficio stampa

