Servizio civile, aperto il Bando alla Misericordia di Empoli: otto posti disponibili

E’aperto un bando rivolto a quanti vogliano diventare operatori volontari di servizio civile.

I posti disponibili presso la Misericordia di Empoli nell’ambito del progetto “Misericordia e emergenza 2019”, sono 8. Si tratta di un progetto in rete che coinvolge altre Misericordie dei comuni vicini (Montelupo Fiorentino, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Gambassi, Vinci, Fucecchio, Certaldo e Montaione) con l’obiettivo di aumentare il numero di servizi per il trasporto giornaliero con ambulanza, auto e pulmini a persone non autosufficienti o che vivono un disagio economico. Il progetto pone particolare attenzione agli ospiti delle RSA presenti sul territorio, in considerazione della crescente richiesta giornaliera.

Il servizio della durata di 12 mesi, prevede per i volontari impegnati nella realizzazione dei progetti, un assegno mensile di €. 439,50.

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato standard da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si riporta la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio.

I candidati al servizio civile devono aver compiuto il 18esimo e non superato il 28esimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Gli interessati devono far pervenire le domande entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. Per la presentazione delle domande gli interessati devono collegarsi al sito (www.misericordie.it) dove è anche scaricabile la modulistica necessaria per inoltrare la domanda.

Presso gli uffici della Misericordia di Empoli è infine possibile avere ogni informazione e i dettagli relativi al bando.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli